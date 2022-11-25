Возле Сватово формируются первые признаки оперативного окружения войск России, – Коваленко

В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Основные события в регионе сосредоточены на направлении Сватово – Кременная. Кроме того, там есть положительные новости.

Так, возле Сватово формируются первые признаки оперативного окружения русских оккупационных войск. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Важно Когда начнутся морозы, ВСУ могут дать хорошие новости из Луганской области, – Гайдай

ВСУ могут оцепить россиян возле Сватово

По его словам, если Вооруженным Силам удастся окружить захватчиков, то им ничего не останется, как бежать из Сватово. Впрочем, линии обороны россиян фактически отсутствуют вплоть до Старобельска. Следовательно, оккупантам придется отойти разве что туда.

Если это будет бегство такого типа именно в Старобельск, то фактически будет разрушена оборона от Сватово до Старобельска – это большие территории,

– заметил военно-политический обозреватель.

По его мнению, не следует исключать, что к концу 2022 года этот процесс может начаться.

На Юге оккупантам будет несладко

Россияне, убегая с правого берега Днепра, хотели улучшить свое положение. Однако оказались в еще более суицидально-патовой ситуации, потому что левобережная часть Херсона является еще более открытой территорией.

Так, после освобождения правобережной части Херсона наши бойцы смогли более удачно разместить ствольную и реактивную артиллерию. Следовательно, ствольной артиллерией ВСУ могут обеспечивать влияние по линии от Скадовска. А реактивной – даже в северо-западные локации временно оккупированного полуострова Крым.

Мы фактически можем создавать операционную зону вглубь на 10 – 20 километров левобережья,

– объяснил Коваленко.

Так что под постоянным прикрытием нашей артиллерии ВСУ могут совершать в этой зоне определенные действия. В настоящее время эта зона формируется достаточно удачно, а результаты, вероятно, мы сможем увидеть в конце этого года или в первом квартале 2023.

Ситуация на фронте: последние новости

В Луганской области сейчас две разные ситуации, в частности, возле Белогоровки, украинские воины держат оборону и постоянно отбивают атаки оккупантов. В то же время на направлении Сватово – Кременная есть положительные новости от ВСУ, однако россияне очень мощно готовятсятам.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины медленно приближаются к Кременной и Рубежному. Недавно украинские защитники освободили село Макеевка.

Россия несет безумные потери под Бахмутом. В разведке Великобритании подтвердили, что мобилизованные россияне в большом количестве погибают в результате попыток штурмовать город.

Всего по состоянию на 25 ноября украинские военные уничтожили еще более 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украине уже ликвидировано более 86 тысяч российских солдат. Кроме того, ВСУ удачно уничтожают военную технику врага.

Смотрите на тему – Карта боевых действий по состоянию на 25 ноября: видео