ВСУ продвинулись на Курщине, Россия наступает вблизи Купянска и Угледара: обзор фронта от ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на фронте в Украине. Россия продолжает наступать на Востоке Украины, в частности, не оставляет попыток продвинуться на Харьковщине.

По данным отчета ISW, 22 – 23 октября россияне также атаковали Волчанск, Часов Яр, Роботино, Малую Токмачку и другие населенные пункты. Одновременно продолжается операция ВСУ в Курской области.

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Операция ВСУ в Курской области

Украинская и российская армии недавно продвинулись "к главному украинскому выступлению в Курской области на фоне боевых действий, которые продолжались 23 октября".

На геолокационных кадрах за 22 октября видно, что ВСУ недавно продвинулись к южному хутору Зеленый Путь, который расположен к юго-востоку от Коренево. Россияне говорили, что якобы тогда отбили украинскую механизированную атаку.

Геолокационные кадры, что были опубликованы 22 и 23 октября, показывают, что армия России недавно отбила Ольговку, что расположена к востоку от Коренево, а также восстановили свои позиции к юго-востоку от Плехова.

"Российские источники, включая минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали у Плехового, Малой Локины (к северу от Суджи), Суджи, Покровского (к юго-востоку от Кореневого) и Зеленого Пути", – пишет ISW.

Также ни украинская, ни российская сторона не сообщали о наземных атаках к западу от главного выступа Курской области в Глушковском районе 23 октября.

Ситуация на Курщине / Фото ISW

Россия штурмовала Волчанск

В ISW говорят, что главное усилие России – отбросить ВСУ от границы с Белгородской областью, что также позволит ей подойти к Харькову в радиусе трубной артиллерии.

23 октября армия России продолжала ограниченные наступательные операции на севере Харьковщины.

"Украинские источники утверждают, что 22 и 23 октября российские войска провели неудачные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы (к юго-западу от Волчанска)", – уточнили в ISW.

Впрочем, ни о каких успешных продвижениях России на этом направлении неизвестно.

В то же время, по сообщению украинских источников, 23 октября враг небольшими группами пехоты штурмовал вблизи Волчанска.

Ситуация в Харьковской области / Фото ISW

Россияне продвинулись на Луганщине

На Луганщине россияне имеют целью захват остальной области и продвижение на Харьковскую и Донецкую области.

"Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении в условиях продолжения наступательных действий россиян на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 23 октября, показывают, что российские войска продвигались на запад вдоль трассы Н-26 к западу от Кисловки (к юго-востоку от Купянска)", – сообщает ISW.

Россия также заявила, что якобы захватила Серебрянку, которая расположена к юго-западу от Кременной, но российский милблогер опроверг эту информацию. Также российские источники сообщали о продвижении вблизи Стельмаховки, что на юго-восток от Купянска: там они якобы отбросили ВСУ на 10 километров от населенного пункта. Но в ISW говорят, что не заметили этого продвижения непосредственно к западу от Стельмаховки.

Также Россия продолжала наступать:

к северу от Купянска вблизи Голубовки;

на восток от Купянска вблизи Петропавловки;

на северо-запад от Сватово возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки;

на восток от Сватово возле Вышеного;

на северо-запад от Кременной вблизи Грековки и Новомихайловки;

на запад от Кременной возле Тернов и Торского.

Ситуация на Луганщине / Фото ISW

Россия атакует в направлении Торецка и Часового Яра

По сообщению Генштаба ВСУ, 22 октября враг безуспешно атаковал возле Бондарного, что на юго-запад от Северска и на северо-восток от Часового Яра.

В то же время российские источники утверждали, что россияне недавно продвинулись в направлении Часов Яр, но ISW не нашла этому подтверждений. Правда, некоторые российские милблогеры таки утверждали, что говорить о российском прорыве в Часовом Яру преждевременно.

Ситуация возле Часового Яра / Фото ISW

"Представитель украинской Луганской группировки войск майор Анастасия Бобовникова сообщила, что некоторые российские штурмовые группы время от времени пересекают канал Северский-Донец Донбасса, но не прорвали украинскую оборону к западу от канала. Бобовникова добавила, что российские войска не могут перебросить через канал транспорт, потому что украинская артиллерия и удары беспилотников мешают строить понтонные переправы", – добавили в ISW.

Атаки России на этом направлении продолжались и к северо-востоку от Часового Яра вблизи Григорьевки.

Российские источники сообщали, что ВСУ FPV-дронами атакуют россиян вплоть до Покровского (примерно 27 километров к востоку от Часового Яра: украинская армия пытается перекрыть российские наземные линии связи из Бахмута.

Россияне также 23 октября якобы продолжили наступательные действия на Торецком направлении. Российский милблогер сообщал о продвижении армии России вблизи Щербиновки, что к западу от Торецка, но подтверждения этому нет.

"22 и 23 октября российские силы продолжали наступать в районе Торецка и к юго-западу от Торецка вблизи Нелиповки. Украинская бригада специального назначения сообщила, что российские войска каждый час атакуют окрестности Нью-Йорка (к югу от Торецка), но недавно украинская бригада смогла стабилизировать линию фронта и замедлить темп продвижения россиян в этом районе", – пишет ISW.

Ситуация возле Нью-Йорка / Фото ISW

Также сообщалось, что 23 октября враг совершил наступление на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не достиг. Известно, что россияне атаковали на юго-восток от Курахово в районе Хостре и Дальнее.

Также россияне недавно продвинулись вблизи Угледара. На геолокационных кадрах, опубликованных 23 октября, видно, что войска России продвинулись в полях к юго-востоку от Богоявленки. Также российские источники сообщали о продвижении на юго-восток от Богоявленки. Кроме того, 22 и 23 октября враг наступал:

в районе Антоновки и Катериновки;

возле Богоявленки и Новоукраинки;

возле Золотой Нивы.

Россияне наступают вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области / Фото ISW

Не подтверждено наступление россиян в районе границы Донецко-Запорожской области. Также враг якобы продвинулся на север от Левадного и на запад от Старомайорского. 22 и 23 октября Генштаб ВСУ также сообщал об атаках России вблизи Великой Новоселки.

Россия продолжает наступление на Запорожском направлении

22 и 23 октября Россия продолжала наступление вблизи Роботино, Малой Токмачки и Новоданиловки, но никаких подтверждений этому нет.

Также в эти дни российские войска продолжали атаковать левобережье Херсонщины, но ни о каком наступлении не подтверждено.

Россияне наступали вблизи Новой Токмачки / Фото ISW