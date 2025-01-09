На Курщине не прекращаются боестолкновения, враг штурмует возле Покровска: карта фронта 9 января

На фронте ситуация остается сложной. Вражеские силы, используя свое преимущество в живой силе, непрерывно атакуют позиции Сил обороны.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник 4 раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 17 раз. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении в течение суток войска страны-агрессора совершили 2 попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении армия противника трижды атаковала в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

Ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Покровском направлении защитники остановили более 40 штурмов врага: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 38 атак врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

Что происходит возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении агрессор совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три штурмовые действия врага на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники отразили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.

На других направлениях за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.