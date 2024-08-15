Приоритетные поставки – именно туда: Зеленский назвал основные направления обороны Украины на фронте

Президент Украины назвал основные направления обороны на фронте. Он указал, где сейчас больше всего российских штурмов.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, говоря о проведенном им сегодня заседании Ставки.

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Основные направления обороны Украины на фронте

В обращении Зеленский рассказал, что провел Ставку. В частности, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Фронт – наши основные направления защиты. Торецк. Покровский и другие. Больше всего там российских штурмов сейчас – и максимум оборонительного нашего внимания,

– сказал президент.

Он отметил, что "приоритетное снабжение – именно туда, всего, что сейчас необходимо".

Напомним, что в соответствии с данными по российского вторжения, которые утром 15 августа обнародовал Генштаб ВСУ, на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Что касается Покровского направления, то там наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.