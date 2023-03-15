Россияне бегут в Крым и обвиняют жителей Херсонщины в убийстве солдата: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики до сих пор стремятся оккупировать Украину, поэтому они продолжают наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия Кремль сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
В Генштабе ВСУ отметили, что по причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины Россия применяет тактику террора. Оккупанты совершают обстрелы населенных пунктов, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.
За сутки захватчики нанесли 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Также они нанесли 26 авиационных ударов и произвели более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность последующих вражеских ударов по всей территории Украины.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – формирование наступательных группировок врага не обнаружили.
На полигонах в Беларуси идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток оккупанты осуществили обстрелы районов населенных пунктов:
- Хреновка Черниговской области;
- Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области,
- Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск. За сутки они вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Также враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:
- Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области;
- Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области,
- Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.
Украинские бойцы отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ
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На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:
- Привилье,
- Орехово-Василовка,
- Григоровка,
- Богдановка,
- Бахмут,
- Часов Яр,
- Предтечино,
- Александро-Шультино,
- Курдюмовка,
- Озаряновка,
- Шумы Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись:
- Каменка,
- Ласточкино,
- Авдеевка,
- Тоненькое,
- Георгиевка,
- Невельское,
- Победа,
- Угледар,
- Времевка,
- Большая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения, в частности:
- Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области,
- Токаровка, Антоновка и город Херсон.
Силы обороны сдерживают российское нашествие / Фото Генштаба ВСУ
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Жителей села в Херсонской области обвиняют в убийстве оккупанта
Из-за собственного бессилия россияне борются с гражданскими на временно захваченной территории Херсонской области.
После эффективного огневого поражения 12 – 13 марта районов сосредоточение противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты обычно перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей,
– сообщили в Генштабе.
Кроме того, 14 марта заметили движение колонны захватчиков в сторону Крыма. Оккупанты бежали вместе с награбленным имуществом.
"В другом населенном пункте Херсонщины противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено", – говорится в сообщении.
В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:
- пункт управления,
- 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника,
- 2 радиолокационные станции,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Защитники наносят захватчикам немалые потери / Фото Генштаба ВСУ