Россияне бегут в Крым и обвиняют жителей Херсонщины в убийстве солдата: главное из Генштаба

Российские захватчики до сих пор стремятся оккупировать Украину, поэтому они продолжают наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия Кремль сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В Генштабе ВСУ отметили, что по причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины Россия применяет тактику террора. Оккупанты совершают обстрелы населенных пунктов, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За сутки захватчики нанесли 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Также они нанесли 26 авиационных ударов и произвели более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность последующих вражеских ударов по всей территории Украины.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – формирование наступательных группировок врага не обнаружили.

На полигонах в Беларуси идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток оккупанты осуществили обстрелы районов населенных пунктов:

Хреновка Черниговской области;

Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области,

Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск. За сутки они вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Также враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области;

Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области,

Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.



Украинские бойцы отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:

Привилье,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Богдановка,

Бахмут,

Часов Яр,

Предтечино,

Александро-Шультино,

Курдюмовка,

Озаряновка,

Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись:

Каменка,

Ласточкино,

Авдеевка,

Тоненькое,

Георгиевка,

Невельское,

Победа,

Угледар,

Времевка,

Большая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения, в частности:

Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области,

Токаровка, Антоновка и город Херсон.



Силы обороны сдерживают российское нашествие / Фото Генштаба ВСУ

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Жителей села в Херсонской области обвиняют в убийстве оккупанта

Из-за собственного бессилия россияне борются с гражданскими на временно захваченной территории Херсонской области.

После эффективного огневого поражения 12 – 13 марта районов сосредоточение противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты обычно перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей,

– сообщили в Генштабе.

Кроме того, 14 марта заметили движение колонны захватчиков в сторону Крыма. Оккупанты бежали вместе с награбленным имуществом.

"В другом населенном пункте Херсонщины противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено", – говорится в сообщении.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

пункт управления,

3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника,

2 радиолокационные станции,

станцию радиоэлектронной борьбы,

зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.



Защитники наносят захватчикам немалые потери / Фото Генштаба ВСУ