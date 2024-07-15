Россияне давят на нескольких направлениях: на сколько им еще хватит ресурса

Российские оккупанты пытаются продвигаться на разных направлениях, в частности на Харьковщине и Донетчине. Но теперь они используют больше живой силы, а технику стараются экономить.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что пехотная составляющая в России действительно преобладает. Склады и центры хранения старой техники почти полностью опустошены.

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На сколько времени хватит ресурсов

В России постепенно возникает критический дефицит, поэтому они пытаются максимально экономить технику.

Например, танков оккупантам может хватить примерно на полгода самовосстановительного процесса. То же касается боевых бронированных машин – на них ресурса есть чуть больше, чем на 6 месяцев.

Потом все, что они будут отправлять в зону боевых действий – это предел. Но мы не говорим, что техника закончится полностью. Она будет, у них есть производства, но самого производства недостаточно, чтобы компенсировать ежемесячные потери, которые они сейчас имеют,

– пояснил Александр Коваленко.

А с восстановлением со складов, как россияне это делали до сих пор, – уже будут определенные сложности.

Несмотря на это, в ближайший год проблем точно не стоит ожидать с артиллерией. Оккупанты имеют ее достаточно, на складах хранятся еще советские образцы. Большинство из них действительно не в боеспособном состоянии, но можно осуществлять замену стволов, расконсервацию.

Хочу заметить, что я сказал именно о ежемесячной компенсации потерь, но отнюдь не о том, что у россиян все полностью закончится,

– отметил Александр Коваленко.

То есть все, что оккупанты теряют за день или месяц на фронте – они могут восстановить.