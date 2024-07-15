Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що піхотна складова у Росії справді переважає. Склади та центри збереження старої техніки майже повністю спустошені.

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На скільки часу вистачить ресурсів

У Росії поступово виникає критичний дефіцит, тому вони намагаються максимально економити техніку.

Наприклад, танків окупантам може вистачити приблизно на пів року самовідновлювального процесу. Те саме стосується бойових броньованих машин – на них ресурсу є трохи більше, ніж на 6 місяців.

Потім все, що вони відправлятимуть в зону бойових дій – це межа. Але ми не говоримо, що техніка закінчиться повністю. Вона буде, у них є виробництва, але самого виробництва недостатньо, щоб компенсувати щомісячні втрати, які вони зараз мають,

– пояснив Олександр Коваленко.

А з відновленням зі складів, як росіяни це робили дотепер, – уже будуть певні складнощі.

Попри це, у найближчий рік проблем точно не варто очікувати з артилерією. Окупанти мають її достатньо, на складах зберігаються ще радянські зразки. Більшість з них справді не в боєздатному стані, але можна здійснювати заміну стволів, розконсервацію.

Хочу зауважити, що я сказав саме про щомісячну компенсацію втрат, але аж ніяк не про те, що у росіян все повністю закінчиться,

– зауважив Олександр Коваленко.

Тобто все, що окупанти втрачають за день чи місяць на фронті – вони можуть відновити.