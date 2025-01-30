Офицер ВСУ сказал, что поможет остановить продвижение россиян на Востоке

Российские оккупанты несут значительные потери на фронте, но медленно продвигаются. Сдержать их наступление возможно, но нужно решить ряд проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман, заметив, что Силы обороны Украины держат позиции на фронте. Это было бы легче делать, если бы удалось решить ряд проблем.

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Какие проблемы нужно решить на фронте

Как отметил военный, одной из проблем является нехватка личного состава бригад. На некоторых участках фронта находятся подразделения, которые уже более года держат линию обороны без ротации.

Кроме того, в армии есть проблемы с бюрократией. Иногда приходится выделять ресурс, чтобы решить вопрос с документами. Бывает, что из-за этого приостанавливается боевая работа.

Я поддерживаю создание корпусов. Пусть они отчитываются и занимаются бумажными вещами, а бригада должна воевать. Отстреляли патроны, снаряды и РСЗО, то корпус уже должен знать, что именно поставлять для бригады. Сейчас в каждую бригаду в любой момент может приехать комиссия, чтобы остановить боевую работу и требовать отчет,

– рассказал военный.

Добавим, по состоянию на 30 января Россия потеряла более 835 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9890 российских танков, 20614 боевых бронированных машин, 22412 артиллерийских систем и т.п.