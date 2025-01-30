Про це 24 Каналу розповів начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман, зауваживши, що Сили оборони України тримають позиції на фронті. Це було б легше робити, якби вдалося вирішити низку проблем.

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Які проблеми потрібно вирішити на фронті

Як наголосив військовий, однією з проблем є нестача особового складу бригад. На деяких ділянках фронту перебувають підрозділи, які вже більш ніж рік тримають лінію оборони без ротації.

Крім того, в армії є проблеми з бюрократією. Інколи доводиться виділяти ресурс, щоб вирішити питання з документами. Буває, що через це призупиняється бойова робота.

Я підтримую створення корпусів. Хай вони звітують та займаються паперовими речами, а бригада має воювати. Відстріляли набої, снаряди та РСЗВ, то корпус вже має знати, що саме постачати для бригади. Зараз в кожну бригаду у будь-який момент може приїхати комісія, щоб зупинити бойову роботу та вимагати звіт,

– розповів військовий.

Додамо, станом на 30 січня Росія втратила понад 835 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 9890 російських танків, 20614 бойових броньованих машин, 22412 артилерійських систем тощо.