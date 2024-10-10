Россия сосредоточила усилия на Селидово: карта боевых действий за 10 октября

Ситуация на поле боя непростая, россияне пытаются наступать на нескольких направлениях. Наши военные дают врагу отпор.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 149 боевых столкновений. Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории и вернуть контроль над уже утраченными позициями.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Россия пыталась наступать возле Волчанска: смотрите карту

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гая и Кругляковки.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак врага. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Украинские воины отражают атаки: смотрите карту

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Селидово. Там состоялось 13 боестолкновений.

Россияне сосредоточили усилия на Селидово: смотрите карту

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите карту

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времовском направлении.

Четыре тщетные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Россияне несут потери

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы; к тому же совершили более 200 обстрелов.

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли 1080 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили один танк, 14 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 74 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.