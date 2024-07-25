Командующий Нацгвардии заявил, что через месяц-полтора Россия встанет в оборону

Александр Пивненко считает, что российские войска через месяц-полтора станут в оборону, потому что не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях.

Командующий Национальной гвардии Украины отметил, что ситуация на фронте тяжелая. Но возможности россиян не безграничны.

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Россия не сможет вечность штурмовать на многих направлениях

Пивненко убежден, что в любом случае россияне станут в оборону.

Наступательные возможности противника не безграничны, и сколько они понесут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора – и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае,

– сказал командующий НГУ.

Он также отметил, что за это время Украине нужно сформировать и подготовить свои подразделения. А еще искать слабые места врага и обходить сильные.

Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно, если говорить о системных изменениях,

– заявил он.

Александр Пивненко отметил, что нужно развиваться. По его словам, самое важное, что может быть сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство своей военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК и боеприпасов.