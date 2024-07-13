Есть один фактор: могут ли ВСУ переломить ситуацию на поле боя в 2025 году

Военная помощь от западных партнеров повлияла на ситуацию на фронте. Если зимой 2024 года соотношение между количеством российской и украинской артиллерии оценивали 1:20, то сейчас называют цифры 1:5.

Несмотря на помощь США, Украине дальше не хватает оружия, особенно ощутима нехватка средств ПВО. Как рассказал 24 Каналу азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, кардинально повлиять на ситуацию может один фактор.

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Что может повлиять на ход боев

"Есть один фактор, который может позволить Украине изменить ситуацию в свою пользу, а также провести широкомасштабное наступление. Это, если Дональд Трамп предоставит Украине все оружие. Он имеет такие возможности", – сказал Агиль Рустамзаде.

Со времен холодной войны на складах США хранится очень много оружия, его можно передать. Но такой сценарий маловероятен.

Поставки боеприпасов позволили Украине увеличить свою огневую мощь. Но даже этого не достаточно, чтобы деоккупировать и стабилизировать ситуацию на всей территории.

Помощь от США была запоздалой. В последние недели мы видим частичное истощение противовоздушной обороны Украины. Поэтому даже весь объявленный пакет оружия может только усилить и поддерживать армию, но кардинально изменить ситуацию в 2025 году с таким количеством средств – нереально,

– подчеркнул азербайджанский военный аналитик.