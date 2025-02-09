На фронте может обостриться ситуация: это произойдет при одном условии
Тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении. Россияне также сосредоточились на еще одном важном для их логистики направлении.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что особого внимания сейчас требует Купянско-Лиманское направление. Противник также пытается прорваться к Осколу и продолжает давление на Лиман.
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"Ситуация в районе Купянска также осложняется. С плацдарма, который россияне смогли закрепить на западном берегу реки, они продвигаются вперед, расширяя зону наступления", – сказал Павел Лакийчук.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
Новое направление атаки
Он добавил, что основная цель врага – прорыв в направлении Синьковки. Сейчас его сдерживают тяжелыми боями. В то же время формируется еще одно направление атаки.
Если у россиян хватит резервов для одновременного удара по нескольким участкам, придется усиливать оборону не только на Покровском, но и на Купянском направлении. Если враг бросит в бой дополнительные силы, ситуация в ближайшие дни может значительно обостриться,
– отметил Лакийчук.
Он подчеркнул, что самой горячей точкой остается Покровское направление, которое является ключом к обороне на востоке. Россияне пытаются не только захватить Покровск, но и перерезать логистическую трассу Павлоград – Покровск – Константиновка.
"От того, насколько крепко ВСУ держит оборону здесь, зависит не только судьба Торецка и Часового Яра, но и Константиновки, Дружковки и Краматорска. Именно поэтому сюда сейчас направлены все резервы и силы, чтобы не дать врагу перерезать эту стратегически важную дорогу", – отметил Лакийчук.
Ошибочное впечатление
Он также отметил, что тяжелые бои продолжаются уже несколько дней: 8 февраля на Покровском направлении произошло 27 боестолкновений, а 7 февраля – 30. Интенсивность боев не уменьшается, несмотря на огромные потери врага.
"Россияне не только подтягивают резервы, но и отводят войска для переформирования, перетасовывают подразделения, меняя их расположение. Частично из-за этого может казаться, что на некоторых участках фронта наступило затишье. На самом деле это ложное впечатление – россияне перегруппировываются перед новыми атаками", – подытожил Лакийчук.