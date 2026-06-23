Россияне по-прежнему активны, – военный рассказал о реальной ситуации на фронте

На фронте сохраняется сдержанный оптимизм, но ситуация остается сложной. Россияне активизировались на южном направлении, поскольку понимают, что сухопутный коридор в Крым — едва ли не единственный способ обеспечения полуострова.

Начальник отдела связи 44-й ОАБр Максим "Хитрой" Коломиец пояснил "24 Каналу", что противник пытается создать буферную зону, бросая в бой дополнительные силы.

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Почему россияне резко активизировались на южном направлении?

По словам военного, красивые картинки о работе в тылу врага – это замечательно, но есть и реалии линии разграничения. Противник понимает, что вскоре наступит момент, когда ему будет крайне непросто. Поэтому он вынужден цепляться за любые призрачные шансы, ища пробелы в украинской линии обороны, чтобы нанести значительный ущерб.

Наибольшую активность фиксируют на южном участке фронта. Это объясняется тем, что сухопутный путь в Крым является едва ли не единственным способом снабжения полуострова, и оккупанты пытаются создать там буферную зону, чтобы чувствовать себя комфортнее.

"Но пока там стоит 44-я артиллерийская бригада, мы не позволим этого сделать. Мы будем максимально поддерживать нашу пехоту и нейтрализовывать действия врага", – сказал Коломиец.

В то же время россиян нельзя недооценивать, потому что они тоже не стоят на месте. В частности, в последние недели они увеличили количество БПЛА и выравнивают ситуацию в небе, хвастаясь атаками на украинские позиции.

Небо над южным фронтом полностью закрыто и с нашей стороны, и с их стороны. Я не могу сказать, что у кого-то есть значительное превосходство, но работать нам стало намного тяжелее – это факт. Артиллерия уже не может действовать открыто, как раньше: у тебя есть считанные секунды, чтобы раскрыть позицию, произвести выстрел, снова замаскироваться и уйти в укрытие. Именно эти секунды порой спасают несколько жизней,

– пояснил военный.

Почему украинской артиллерии стало работать значительно сложнее: смотрите в видео