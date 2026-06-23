Начальник комунікацій 44-ї ОАБр Максим "Хитрий" Коломієць пояснив 24 Каналу, що противник намагається створити буферну зону, кидаючи в бій додаткові сили.

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Чому росіяни різко активізувалися на південному напрямку?

За словами військового, красиві картинки про роботу по тилу ворога – це чудово, але є й реалії лінії розмежування. Противник розуміє, що незабаром настане момент, коли йому буде вкрай непросто. Тому змушений чіплятися за будь-які примарні шанси, шукаючи прогалини в українській лінії оборони, аби завдати значної шкоди.

Найбільшу активність фіксують на південному відтинку фронту. Це пояснюється тим, що сухопутний шлях до Криму є чи не єдиним способом забезпечення півострова, і окупанти намагаються створити там буферну зону, щоб почуватися комфортніше.

"Але поки там стоїть 44-та артилерійська бригада, то ми не дамо цього зробити. Ми будемо максимально підтримувати нашу піхоту і знешкоджувати дії ворога", – сказав Коломієць.

Водночас росіян не можна недооцінювати, бо вони теж не стоять на місці. Зокрема, вони останніми тижнями наростили кількість БпЛА і вирівнюють ситуацію в небі, хизуючись атаками на українські позиції.

Небо над південним фронтом повністю закрите і з нашого боку, і з їхнього. Я не можу сказати, що в когось велике домінування, але працювати нам стало набагато важче – це факт. Артилерія вже не може діяти відкрито, як раніше: маєш лічені секунди, щоб розмаскувати озброєння, здійснити постріл, знову замаскуватися і піти в укриття. Саме ці секунди подекуди рятують кілька життів,

– пояснив військовий.

Чому українській артилерії стало працювати значно складніше: дивіться у відео