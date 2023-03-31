Об этом 24 Каналу рассказал офицер 111 бригады терробороны Луганской области Сергей Шакун. Он ответил на вопрос ведущего 24 Канала о том, что оккупанты незначительно продвинулись вблизи Кременной на 5-6 километров. Однако захватчики не смогли достичь глобальных успехов на этом направлении.

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Почему некорректно говорить о "незначительных продвижениях"

Военный подчеркнул, что хоть и на карте это выглядит как незначительное продвижение, что понятно. Но каждый мэтр украинской земли давался нашим защитникам высокой ценой. Потому несколько некорректно так говорить.

Вы говорите, что в некоторых местах произошли незначительные продвижения на 5 – 6 километров. Эту территорию мы осенью отвоевали и заняли позиции. Это сколько ребят пало. Не надо так к этому относиться,

– отметил военный.

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По его словам, ТрО крепко держит фронт и не дает оккупантам продвигаться вперед. Было бы хорошо, если бы было больше снарядов и артиллерии. Однако они держатся благодаря тем средствам, которые доступны.

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