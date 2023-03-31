Про це 24 Каналу розповів офіцер 111 бригади тероборони Луганщини Сергій Шакун. Він відповів на запитання ведучого 24 Каналу про те, що окупанти незначно просунулися поблизу Кремінної на 5-6 кілометрів. Однак загарбники не змогли досягнути завдань на цьому напрямку.

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Чому некоректно говорити про "незначні просування"

Військовий наголосив, що хоч і на карті це виглядає як незначне просування, що зрозуміло. Але кожен метр української землі давався нашим захисникам високою ціною. Тому дещо некоректно так говорити.

Ви кажете, що в деяких місцях сталися незначні просування на 5 – 6 кілометрів. Цю територію ми осінню відвоювали та зайняли позиції. Це скільки хлопців полягло. Не треба так до цього ставитися,

– зазначив військовий.

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За його словами, тероборона міцно тримає фронт і не дає окупантам просуватися вперед. Було б добре, яки було більше снарядів та артилерії. Однак вони тримаються завдяки тим засобам, які є доступні.

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