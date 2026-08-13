Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

На севере Сумской области российские войска продолжали наступательные действия, однако украинские военные проводили контратаки, поэтому россиянам не удалось продвинуться. Российские военные блогеры также сообщали о украинских контратаках вблизи Могрицы.

В Харьковской области российские войска продолжают пытаться оттеснить украинские силы от границы. По данным ISW, оккупанты проводили локальные действия и инфильтрационные операции, в частности на направлении Великого Бурлука. В то же время российские заявления о захвате отдельных населенных пунктов не всегда соответствуют действительности. В частности, украинский Центр противодействия дезинформации назвал заявление Минобороны России о якобы захвате Щербаковки частью информационной кампании Кремля.

На Купянском направлении украинские силы не только сдерживают противника, но и недавно продвинулись в районе города. Геолоцированные кадры также свидетельствуют об ударах ВСУ по российским позициям после попыток оккупантов проникнуть в Купянск. Российские войска при этом пытаются усилить давление на северный фланг города.

Ситуация в Харьковской области / Карты ISW

В Донецкой области боевые действия продолжаются сразу на нескольких направлениях. В районе Славянска украинские силы недавно продвинулись или удерживали свои позиции. Россияне активно используют ударные и FPV-дроны, в частности для поражения украинских путей снабжения и поиска военной техники.

Также российские силы не прекращают атаки врайоне Константиновки и Дружковки. ISW сообщает о недавнем продвижении оккупантов в этой тактической зоне. В частности, россияне используют гражданскую одежду, чтобы заминировать территорию. Российский милблогер 12 августа заявил, что российские войска захватили Петровку, расположенную к юго-западу от Дружковки.

В районе Часового Яра российские войска продолжают попытки ликвидировать украинский плацдарм, однако сталкиваются с серьезным сопротивлением. Российские блогеры признают, что продвижение затрудняют украинские удары беспилотниками и открытая местность. Также 11 и 12 августа российские войска провели атаки в районе Доброполья, однако украинские защитники проводили контратаки вблизи Торецкого, к востоку от города.

На Покровском направлении россияне продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений 11–12 августа не зафиксировано. По словам украинского военнослужащего, часть российских бригад получила подкрепление, однако оккупанты проводят атаки с недостаточным оснащением.

С 29 января по 12 августа 2026 года украинские военные проводили контрнаступление на Александровском направлении, чтобы оттеснить российские силы от Днепропетровской области и сорвать подготовку России к весенне-летнему наступлению. По данным украинского командования, за это время ВСУ освободили более 745 квадратных километров территории и 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, более 300 квадратных километров территории очистили от российских диверсионных групп.

В Донецкой области продолжаются активные бои / Карты ISW

На юге Украины российские войска продолжали наступательные действия вблизи Гуляйполя, но не добились подтвержденных успехов. В то же время украинские силы сохраняют или укрепляют свои позиции в западной части Запорожской области.



Россияне не могут добиться успехов в Запорожской области / Карта ISW

В Херсонской области 12 августа наземной активности российских и украинских войск не зафиксировано.

Напомним, Россия может активизировать мобилизационные процессы после выборов в Госдуму в сентябре, однако, вероятно, не будет объявлять открытую мобилизацию. По словам политолога Вадима Денисенко, регионам могут повысить планы по набору военных, что потенциально позволит России привлечь 300–500 тысяч человек к концу 2026 года.