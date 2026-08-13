Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На півночі Сумської області російські сили продовжували наступальні дії, проте українські військові проводили контратаки, через що росіянам не вдалося просунутися. Російські воєнні блогери також повідомляли про українські контратаки поблизу Могриці.

На Харківщині російські війська продовжують намагатися відтіснити українські сили від кордону. За даними ISW, окупанти проводили локальні дії та інфільтраційні операції, зокрема на напрямку Великого Бурлука. Водночас російські заяви про захоплення окремих населених пунктів не завжди відповідають дійсності. Зокрема, український Центр протидії дезінформації назвав заяву Міноборони Росії про нібито захоплення Щербаківки частиною інформаційної кампанії Кремля.

На Куп'янському напрямку українські сили не лише стримують противника, а й нещодавно просунулися в районі міста. Геолоковані кадри також свідчать про удари ЗСУ по російських позиціях після спроб окупантів проникнути в Куп'янськ. Російські війська при цьому намагаються посилити тиск на північний фланг міста.

Ситуація на Харківщині / Карти ISW

На Донеччині бойові дії тривають одразу на кількох напрямках. У районі Слов'янська українські сили нещодавно просунулися або утримували свої позиції. Росіяни активно використовують ударні та FPV-дрони, зокрема для ураження українських шляхів постачання та пошуку військової техніки.

Також російські сили не припиняють атак у районі Костянтинівки та Дружківки. ISW повідомляє про нещодавнє просування окупантів у цій тактичній зоні. Зокрема росіяни використовують цивільний одяг, щоб мінувати територію. Російський мілблогер 12 серпня заявив, що російські війська захопили Петрівку, що знаходиться на південний захід від Дружківки.

У районі Часового Яру російські війська продовжують спроби ліквідувати український плацдарм, однак стикаються із серйозним опором. Російські блогери визнають, що просування ускладнюють українські удари безпілотниками та відкрита місцевість. Також 11 та 12 серпня російські війська атакували в районі Добропілля, однак українські захисники проводили контратаки поблизу Торецького, на схід від міста.

На Покровському напрямку росіяни продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань 11 – 12 серпня не зафіксовано. За словами українського військовослужбовця, частина російських бригад отримала підкріплення, однак окупанти атакують із недостатнім оснащенням.

З 29 січня до 12 серпня 2026 року українські військові проводили контрнаступ на Олександрівському напрямку, щоб відтіснити російські сили від Дніпропетровської області та зірвати підготовку Росії до весняно-літнього наступу. За даними українського командування, за цей час ЗСУ звільнили понад 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Крім того, понад 300 квадратних кілометрів території очистили від російських диверсійних груп.

На Донеччині тривають активні бої / Карти ISW

На півдні України російські війська продовжували наступальні дії поблизу Гуляйполя, але не досягли підтверджених успіхів. Водночас українські сили зберігають або покращують свої позиції у західній частині Запорізької області.



Росіяни не можуть досягти успіхів на Запоріжжі / Карта ISW

У Херсонській області 12 серпня наземної активності російських та українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, Росія може активізувати мобілізаційні процеси після виборів до Держдуми у вересні, однак, імовірно, не оголошуватиме відкриту мобілізацію. За словами політолога Вадима Денисенка, регіонам можуть підвищити плани з набору військових, що потенційно дозволить Росії залучити 300 – 500 тисяч людей до кінця 2026 року.