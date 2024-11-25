Враг форсировал Оскол, штурмует Великую Новоселку и Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается сложной. Особенно трудно сейчас нашим защитникам в Донецкой области, однако бои также продолжаются в Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях и в Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 18 по 24 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне наступают в Курской области

Последние несколько недель россияне прилагают немало усилий для того, чтобы восстановить контроль над Курской областью. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, диктатор Путин приказал сделать это до инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

На прошлой неделе врагу удалось захватить территории возле сел Кремне и Погребки, а также Нижнего Клина и Дарьино. А в районе сел Гордеевка и Успеновка россияне смогли выйти на границу с Украиной.

Продолжаются также бои в районе Суджи, однако там продвижений вражеских войск на прошлой неделе не было зафиксировано.



Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Бои на Харьковском и Купянском направлениях

В районе Липцов и Волчанска продолжаются бои, однако изменений на линии фронта не зафиксировано. До сих пор непонятной остается ситуация вокруг села Сотницкий Казачок, поскольку по одним данным этот населенный пункт на границе с Белгородской областью снова захватили россияне, но некоторые военные и представители Харьковской ОВА говорят, что село под контролем Украины и там штурмовых действий враг не ведет, но усилил артиллерийские обстрелы.

На Купянском направлении ситуация сложнее. Хотя стоит сначала отметить, что в течение прошлой недели не зафиксировали изменений линии фронта возле Купянска – наши воины делают все для защиты города от повторной оккупации.

Однако 24 ноября стало известно, что к северу от Купянска между селами Двуречное и Новомлинск, где линия фронта с 2022 года была постоянной и проходила по реке Оскол, россияне пошли в атаку. с помощью лодок они форсировали реку и высадились на правый берег, захватив некоторые позиции Сил обороны. Русские смогли закрепиться на правобережье.



Русские форсировали Оскол / Карта DeepStateMAP

Еще один сложный участок – район Колесниковки и Кругляковки, где россияне также дошли до берега реки Оскол. На прошлой неделе россияне смогли продвинуться в Кругляковке, однако продвижений в Колесниковке и Глушковке не зафиксировано.

В районе села Лозовая россияне вышли на административные границы Луганской области, захватив руины села Стельмаховка.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

На Луганщине также продолжаются бои в районе села Макеевка, однако на прошлой неделе там изменений на линии фронта не было зафиксировано.

Бои на севере Донецкой области

На Лиманском направлении на севере Донецкой области продолжаются бои в районе села Терны – туда ранее прорвались россияне и выдавали это как свою большую победу на пути к повторной оккупации города Лиман, однако уже которую неделю подряд россиянам не удается пройти дальше.

На Северском направлении основные боестолкновения продолжаются в районе села Выемка. В то же время в районе Переездного россияне оставили попытки наступления. Однако оккупанты продолжают обстреливать Северск.

На Краматорском направлении бои продолжаются в районе Часового Яра и окрестных сел. На прошлой неделе увеличилась серая зона возле Орехово-Васильевки. Также россияне продвинулись в Калиновке. К югу от Часового Яра линия фронта не изменилась, однако продолжаются бои в самом городе – в микрорайонах Октябрьский и Новый. В последнем увеличилась серая зона, однако вражеских продвижений на прошлой неделе не было зафиксировано.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке

На прошлой неделе основные бои на Торецком направлении происходили в окрестностях Торецка и в самом городе. Россияне смогли зайти в город с Железного, из-за чего бои охватили и микрорайон Забалка. Кроме того, оккупанты продвинуться оттуда и в сторону Нелиповки. Также россияне продвинуться в северо-восточной части города и в направлении центра.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в сторону Днепропетровщины

На Покровском направлении ситуация остается сложной – в районе Мирнограда бои продолжаются в Гродовке, Николаевке и Красном Яру, однако продвижений там россияне не имеют, но продолжают обстрелы Мирнограда и Покровска.

На Покровск россияне теперь пытаются продвигаться из Селидово. Кроме того, враг продолжает атаковать на запад – в сторону Днепропетровской области. Например, на прошлой неделе оккупанты прорвались в село Желтое и теперь линия фронта в 17 километрах от границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Также россияне захватили Юрьевку, штурмуют Пустынку и Чумацкое (Пушкино) и продвигаются в направлении села Заря.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Курахово

Крайне сложная ситуация на Кураховском направлении. К северу от Курахово россияне атакуют в районе села Сонцовка, оккупировали Вознесенку и штурмуют Берестки. Цель врага – дойти до Старых Тернов и окружить Силы обороны в Курахово.

К сожалению, на прошлой неделе враг прорвался в Курахово и захватил восточную часть города. Ситуацию осложнила оккупация села Дальнее, что создает дополнительное давление на Силы обороны в этом районе.

Также россияне оккупировали села Антоновка и Екатериновка. Бои продолжаются в Ильинке, Елизаветовке, Романовке и Трудовом.





Ситуация в районе Курахово / Карта DeepStateMAP

Штурмы Великой Новоселки

После захвата Угледара россияне наступали на север в направлении Курахово в попытке окружить город еще и с южной стороны. Очевидно, враг отказался от этого плана и на прошлой неделе решил наступать не на север, а на восток – в направлении Великой Новоселки.

Врагу удалось прорваться в Раздольное и вплотную подойти под Большую Новоселку. Кроме того, россияне с юга пытаются штурмовать Макаровку и в районе Ровнополя, что усложняет ситуацию на Времовском направлении.

От линии фронта до Днепропетровской области сократилась до 10 километров.





Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

Бои в Запорожской и Херсонской областях

Основные боестолкновения в Запорожской области происходят на Ореховском направлении в районе села Работино. Однако на прошлой неделе продвижений врага там не было зафиксировано. Также продолжаются бои в Новодаровке на Времовском направлении. В то же время россияне усиливают атаки прифронтовых территорий из артиллерии, управляемыми авиабомбами и ударными БпЛА.



Ситуация в Запорожье / Карта DeepStateMAP

На левобережье Херсонской области бои продолжаются между селами Казачьи Лагери и Крынки. Силы обороны отражают вражеские атаки и наносят потери россиянам. В то же время враг продолжает террор гражданского населения на прибрежных территориях.



Ситуация в Херсонской области / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе Украина стала первым в мире государством, против которого использовали межконтинентальную баллистическую ракету. Это ярко иллюстрирует то, что Москва ни в коем случае не хочет мира, поэтому единственной гарантией спокойной жизни для нас является наша армия. И наименьшее, что можно сделать для поддержки наших защитников и защитниц, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.