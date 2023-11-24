Есть два объяснения, – офицер ВСУ сказал, почему россияне активизируют атаки зимой

Российские оккупанты второй год подряд активизируют наступательные действия с наступлением холодов. В частности, враг пытается атаковать украинские позиции на Востоке.

Офицер ВСУ Тарас Березовец объяснил 24 Каналу, почему так происходит. По его словам, есть две причины зимней активизации противника.

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"Такая у них наступательная концепция. Россияне принадлежат к числу тех армий, которые научены проводить наступательные и оборонительные действия во время зимы", – отметил Березовец.

Почему россияне активизировались с началом холодов: смотрите видео 24 Канала

Россияне привыкли к холодам

Климат в стране-агрессоре таков, что нет особой разницы между летом и зимой. Поэтому оккупанты активно используют свою способность к проведению наступательных операций именно в зимний период.

Так, в прошлом году активизация наступления на Бахмутском направлении началась именно в декабре.

Я уверен, что так же будет и в этом году. Россияне активизировали свои наступательные действия на Купянском, Авдеевском и других направлениях с наступлением первых холодов. Такое впечатление, что они просто ждали, пока температура опустится ниже нуля,

– предположил Березовец.

Замерзшие дороги

Еще одним объяснением активизации россиян зимой является затвердевшая от мороза земля. Тогда даже по бездорожью бронетехнике двигаться гораздо легче.

Однако пока еще не пик российских атак. Для этого минусовая температура должна продержаться не менее двух недель.

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