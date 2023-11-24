Офіцер ЗСУ Тарас Березовець пояснив 24 Каналу, чому так відбувається. За його словами, є дві причини зимової активізації ворога.

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"Така в них наступальна концепція. Росіяни належать до числа тих армій, які навчені проводити наступальні й оборонні дії під час зими", – зазначив Березовець.

Чому росіяни активізувалися з початком холодів: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни звиклі до холодів

Клімат у країні-агресорці такий, що немає особливої різниці між літом і зимою. Тож окупанти активно використовують свою здатність до проведення наступальних операцій саме в зимовий період.

Так, торік активізація наступу на Бахмутському напрямку почалася саме в грудні.

Я певен, що так само буде й цього року. Росіяни активізували свої наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському та інших напрямках саме з настанням перших холодів. Таке враження, що вони просто чекали, доки температура опуститься нижче за нуль,

– припустив Березовець.

Замерзлі дороги

Ще одним поясненням активізації росіян взимку є затверділа від морозу земля. Тоді навіть по бездоріжжю бронетехніці рухатись набагато легше.

Однак наразі ще не пік російських атак. Для цього мінусова температура має протриматись щонайменше два тижні.

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