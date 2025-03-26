Россия перебрасывает дополнительные силы в Торецк: полковник запаса объяснил план врага

Основная задача россиян в Торецке и Часовом Яру – продвижение в сторону Константиновки. Однако им до сих пор не удается прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что в тылу этих воинских частей расположена Константиновка, то есть Константиновский хаб, который позволяет удерживать рубежи в Торецке и Часовом Яру.

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"Для россиян это в приоритете, поэтому они пытаются наступать и в Часовом Яру, чтобы давить на Торецк, а с Торецка – давить в сторону Константиновки, рассчитывая на то, что смогут подойти к городу и перерезать одну из основных линий снабжения гарнизона Часового Яра. Где-то они думают, что у них получится", – сказал Роман Свитан.

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Он отметил, что эти попытки продолжаются уже год, но убежден, что россиянам не удастся реализовать свой замысел. Однако, из-за близости Горловки россияне перебрасывают резервы именно для усиления наступления на Торецк.

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Свитан объяснил, что рядом с Часовым Яром расположен Бахмут, который россияне также используют как военный хаб. Однако он слишком близко к Часовому Яру, и поэтому ВСУ могут наносить удары по нему.

А вот с Горловкой работать сложнее, потому что там высокая плотность гражданского населения, плотная застройка, много промышленных предприятий. Россияне могут рассредоточиваться по всей Горловке, а оттуда до Торецка всего несколько километров,

– отметил Свитан.

Он добавил, что именно Горловский хаб позволяет россиянам эффективнее использовать силы и средства и доставлять подкрепления к линии боевого соприкосновения без потерь. Поэтому сейчас они уделяют Торецку больше внимания, чем даже Часовому Яру.

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Там продолжаются тяжелые бои.

Ситуация сложная, но пока мы удерживаем северо-западную часть Торецка и не даем россиянам продвинуться в сторону Константиновки, что и является их главной задачей,

– подчеркнул Свитан.

Он предупредил, что в ближайшие месяцы россияне продолжат оказывать давление, поскольку резервы, что сейчас движутся со стороны Курской области, в частности, усилят группировку в районе Торецка.