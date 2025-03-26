Про це в ефірі 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що в тилу цих військових частин розташована Костянтинівка, тобто Костянтинівський хаб, який дозволяє утримувати рубежі в Торецьку та Часовому Яру.

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"Для росіян це в пріоритеті, тому вони намагаються наступати і в Часовому Яру, щоб тиснути на Торецьк, а з Торецька – тиснути в бік Костянтинівки, розраховуючи на те, що зможуть підійти до міста й перерізати одну з основних ліній постачання гарнізону Часового Яру. Десь вони думають, що в них вийде", – сказав Роман Світан.

Що ускладнює роботу ЗСУ

Він зазначив, що ці спроби тривають уже рік, але переконаний, що росіянам не вдасться реалізувати свій задум. Однак, через близькість Горлівки росіяни перекидають резерви саме для посилення наступу на Торецьк.

Важливо! У Торецьку тривають запеклі бої. Українські захисники зірвали спробу росіян закріпитися на околицях, завдавши удару по їхній піхоті.

Світан пояснив, що поруч із Часовим Яром розташований Бахмут, який росіяни також використовують як військовий хаб. Однак він надто близько до Часового Яру, і тому ЗСУ можуть завдавати ударів по ньому.

А от із Горлівкою працювати складніше, бо там висока щільність цивільного населення, щільна забудова, багато промислових підприємств. Росіяни можуть розосереджуватися по всій Горлівці, а звідти до Торецька лише кілька кілометрів,

– зазначив Світан.

Він додав, що саме Горлівський хаб дає змогу росіянам ефективніше використовувати сили й засоби та доправляти підкріплення до лінії бойового зіткнення без втрат. Тому зараз вони приділяють Торецьку більше уваги, ніж навіть Часовому Яру.

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Там тривають важкі бої.

Ситуація складна, але поки що ми утримуємо північно-західну частину Торецька і не даємо росіянам просунутися в бік Костянтинівки, що і є їхнім головним завданням,

– наголосив Світан.

Він попередив, що в найближчі місяці росіяни продовжать чинити тиск, оскільки резерви, що зараз рухаються з боку Курської області, зокрема, підсилять угруповання в районі Торецька.