Враг накапливается на Купянском и активизировался на Лиманском направлениях: где ВСУ сложно

Россия накапливает свои силы на Купянском направлении, чтобы вести дальнейшие боевые действия. Также враг увеличил количество наступательных действий на Лиманском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии военнослужащего 77 бригады ВСУ Виктора Петровича и пресс-офицера бригады НГУ "Рубеж" Максима Тарана в эфире телемарафона и Киев24.

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ВСУ прижаты к реке Оскол

Виктор Петрович, бригада которого дислоцируется южнее Купянска и ближе к Боровой, рассказал, что на Купянском направлении враг по несколько человек иногда пытается проникнуть на украинские позиции.

Также там ситуация очень сложная, потому что ВСУ прижаты к реке Оскол. Если россияне захватят еще несколько километров на этом участке фронта, то значительно ухудшится логистика.

Россиянам не удалось подвинуть наши позиции, нам удается оставаться на левом берегу реки Оскол. И нам не надо занимать оборону сугубо по правому берегу, поэтому врагу не удается вытеснить нас,

– добавил военный.

Россия хочет дойти до Славянска

Что касается Лиманского направления, то там также увеличилось количество наступательных действий оккупантов. Город Лиман для них является "воротами" в Славянск – "стратегической и идеологической цели", которую они хотят взять.

Россияне считают Славянск "местом боевой славы" в 2014 году.

"За последние полтора месяца противник увеличил количество резервных групп и вражеских штурмов на направлении", – отметил он.

Несмотря на это, Силы обороны дают отпор, и враг почти не передвигается на этом направлении.