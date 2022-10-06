Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он заверил, что у нас есть два региона, где Вооруженные Силы Украины осуществляют наступательные действия – это из Харьковского направления в Лиман, а также Сватово и Кременная, и в Луганской области в Лисичанск и Северодонецк.
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Россияне бросают силы в сторону Сватового и Кременной
По его словам, там продолжаются успешные наступательные действия, но россияне понимают ситуацию, поэтому будут пытаться удержать Сватово и Кременную. Он также отметил, что оккупанты перекидывают из Валуек в этот район военные части.
Поскольку мы подошли близко к их границам, то можем наносить удары по частям в Валуйках. Поэтому россияне одну часть отвели вглубь России, но большую часть завозят в Сватово и Кременную, чтобы построить там оборонные рубежи.
– объяснил Романенко.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Генерал-лейтенант рассказал, что наступательные действия продолжаются и в Херсонском направлении.
"У россиян там были укреплены оборонные рубежи, поэтому мы сначала остановились и наносили удары по группировке и логистике противника. Но ВСУ начали продвигаться вперед и за сутки освобождают по 2 – 3 населенных пункта ", – сказал он.
Оборонные действия россиян в Донецкой области
Военный эксперт также сообщил, что оккупанты проводят оборонные действия и в районе Бахмута и Авдеевки.
Из-за того, что для россиян ситуация на поле боя ухудшается, 300 тысяч мобилизованных, из которых половину уже вооружили и забрасывают на "дыры" фронта, то есть туда, где ВСУ наступают. Они пытаются пополнить части, чтобы осуществлять оборону по этим направлениям,
– рассказал он.
Романенко рассказал о ситуации на фронте: видео
Романенко подчеркнул, что на других направлениях, в частности Северском, Харьковском и других, враг совершает обстрелы из танков, артиллерии, минометов, ракетами С-300 и тому подобное.
В то же время, по его словам, в Беларуси силами российских военных и гражданских пытаются восстановить железные дороги для того, чтобы принять 20 тысяч оккупантов с техникой. Скорее всего, этих мобилизованных, когда вооружат, могут заводить в Украину с севера.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ уже почти приблизились к северо-западной границе Луганской области. Это еще раз доказывает, что украинские военные малыми и уверенными шагами выбивают врага из Украины.
- Отметим, что в ОВА также часто поступают письма от находящихся под оккупацией украинцев из Луганска с просьбой освобождения города от врагов. По его словам, жители временно оккупированных городов в Луганской области не могут дождаться, когда наконец-то наши военные выбьют врага.
- Как убеждены в Институте по изучению войны, поражение российской армии вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганщина Путину не особо нужно. Он стремится удержать юг. Оккупанты занимаются развитием фортификационных сооружений на Запорожье и Херсонщине, чтобы усложнить продвижение наших военных.