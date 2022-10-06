Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він запевнив, що ми маємо два регіони, де Збройні Сили України здійснюють наступальні дії – це з Харківського напрямку до Лиману, а також Сватове і Кремінна, і на Луганщині до Лисичанська і Сєвєродонецька.

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Росіяни кидають сили у бік Сватового та Кремінної

За його словами, там тривають успішні наступальні дії, але росіяни розуміють ситуацію, тому намагатимуться утримати Сватове та Кремінну. Він також зазначив, що окупанти перекидають з Валуйок в цей район військові частини.

Оскільки ми підійшли близько до їхніх кордонів, то можемо завдавати удари по частинах у Валуйках. Через це росіяни одну частину відвели вглиб Росії, але більшу частину завозять до Сватового та Кремінної, щоб побудувати там оборонні рубежі,

– пояснив Романенко.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Генерал-лейтенант розповів, що наступальні дії продовжуються і на Херсонському напрямку.

"У росіян там були укріплені оборонні рубежі, тому ми спочатку зупинилися та наносили удари по угрупуванню та логістиці противника. Але ЗСУ почали просуватися вперед та за добу звільняють по 2 – 3 населені пункти", – сказав він.

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Військовий експерт також повідомив, що окупанти проводять оборонні дії і в районі Бахмуту та Авдіївки.

Через те, що для росіян ситуація на полі бою погіршується, 300 тисяч мобілізованих, з яких половину вже озброїли і закидують на "дірки" фронту, тобто туди, де ЗСУ наступають. Вони намагаються поповнити частини, щоб здійснювати оборону на цих напрямках,

– розповів він.

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Романенко наголосив, що на інших напрямках, зокрема Сіверському, Харківському та інших, ворог здійснює обстріли з танків, артилерії, мінометів, ракетами С-300 тощо.

Водночас, за його словами, у Білорусі силами російських військових та цивільних намагаються відновити залізниці для того, щоб прийняти 20 тисяч окупантів з технікою. Швидше за все, ці мобілізованих, коли озброять, можуть заводити в Україну з півночі.

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