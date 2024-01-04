Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко очертил 24 Каналу ситуацию на фронте по состоянию на начало 2024 года. По его словам, за последние две недели количественно увеличилась вражеская группа войск "Юг", которая отвечает за Донецкую область.

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В этой зоне ответственности самые горячие участки – это Авдеевка, которая является основной задачей для россиян сегодня. Равноценная, но меньшая по значению – это Бахмут.

Но приоритетная для них Авдеевка. Именно возле нее они видят "окно возможностей", чтобы Путин пошел на выборы, имея Авдеевку как некую "эпическую победу". Поэтому они будут усиливать давление еще больше,

– констатировал Коваленко.

Что касается Бахмута, то там россияне развивают свое наступление в направлении Часов Яра. Теперь они действуют в районе Богдановки и находятся преимущественно в позиционном противостоянии с украинскими подразделениями.

Что происходит на Лимано-Купянском направлении

С началом наступательных действий на Авдеевском направлении россияне пренебрегли Лимано-Купьянской осью. Самые боеспособные бригады группы войск "Центр", действующей в направлении Лимана из Кременной, отправили под Авдеевку. Теперь такой же процесс может начаться и с группой войск "Запад", действующей в направлении Купянска.

Если говорим о Купянске, они пытаются прежде всего захватить Синьковку, чтобы сделать ее своим основным трамплином для наступления на Купянск,

– отметил Коваленко.

Однако с мая прошлого года россияне не добились там какого-то феноменального успеха и до сих пор находятся возле Синьковки.

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