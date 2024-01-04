Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу ситуацію на фронті станом на початок 2024 року. За його словами, протягом останніх двох тижнів кількісно збільшилась ворожа група військ "Південь", яка відповідає за Донецьку область.

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У цій зоні відповідальності найгарячіші ділянки – це Авдіївка, яка становить основне завдання для росіян на сьогодні. Рівноцінна, але менша за значенням – це Бахмут.

Але пріоритетна для них Авдіївка. Саме біля неї вони бачать "вікно можливостей", щоб Путін пішов на вибори, маючи Авдіївку як таку собі "епічну перемогу". Тому вони посилюватимуть тиск ще більше,

– констатував Коваленко.

Щодо Бахмута, то там росіяни розвивають свій наступ у напрямку Часового Яру. Тепер вони діють у районі Богданівки та перебувають там переважно в позиційному протистоянні з українськими підрозділами.

Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку

З початком наступальних дій на Авдіївському напрямку росіяни знехтували Лимано-Куп'янською віссю. Найбоєздатніші бригади групи військ "Центр", яка діє в напрямку Лимана з Кремінної, відправили під Авдіївку. Тепер такий самий процес може розпочатись і з групою військ "Захід", яка діє в напрямку Куп'янська.

Якщо говоримо про Куп'янськ, вони намагаються передусім захопити Синьківку, щоб зробити її своїм основним трампліном для наступу на Куп'янськ надалі,

– зазначив Коваленко.

Однак з травня минулого року росіяни не досягли там якогось феноменального успіху й досі перебувають біля Синьківки.

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