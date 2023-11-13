Россияне способны наступать на одном участке: идут вперед только пехотой
Благодаря значительному человеческому ресурсу российские оккупанты могут наступать. Однако очень медленно и только на каком-то одном участке фронта.
Учредитель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, что больше возможностей для наступления враг имеет именно на Востоке.
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"Реально наступать они могут только на одном участке фронта. Это Авдеевка, Бахмут, Марьинка или Купянско-Лиманское направление", – перечислил Нарожный.
Почему россиянам легче наступать на Востоке: смотрите видео 24 Канала
По его словам, россиянам проще наступать на Востоке, потому что там очень близко к государственной границе. Они могут перебрасывать личный состав, боеприпасы – все, что им нужно для атаки.
На Юге же врагу тяжело из-за больших проблем с логистикой. Ему очень не хватает боеприпасов.
Каким способом продвигаются россияне
"К сожалению, у врага есть огромное количество человеческих ресурсов. Они бросают в атаки кучу людей, которые проходят 20–50 метров и окапываются. Таким способом они продвигаются – очень медленно, но продвигаются", – пояснил Нарожный.
Если враг перебросит свои войска с Юга, тогда потеряет его, но сможет атаковать на Востоке.
Силы обороны способны остановить российских оккупантов благодаря практически неизменной с 2014 года линии столкновения. Кроме того, нужно строить укрепления – вторую, третью, четвертую линии обороны.
Ситуация на Востоке: последние новости
- В течение трех месяцев враг подтягивал резервы на Восток и готовился к наступлению. Россия хочет выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей до президентских выборов весной.
- Активные боевые действия продолжаются на Купянско-Лиманском направлении. Оккупанты хотят повторно захватить Купянск, важный в логистическом обеспечении.
- Враг потерял много техники на Бахмутском направлении, в частности возле Клещеевки и Андреевки. Поэтому теперь россияне вынуждены активнее использовать живую силу.