россияне становятся крейзи и стреляют, где только видят, – военный фоторепортер

Сегодня в Украине нет ни одного безопасного места. Чем ближе к линии фронта, тем уровень опасности увеличивается.

К сожалению, нередко журналисты, просто выполняющие свою работу, попадают под обстрелы. Об этом 24 каналу рассказал военный фоторепортер Андрей Дубчак.

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"Однажды мы заезжали в Бахмут и попали под артобстрел. На следующий день – в центр кассетного сброса. Это очень неприятное ощущение, когда ты лежишь, а вокруг тебя взрывается абсолютно все. Слава Богу, все нормально. Мы отделались испугом, немного изуродовало машину", – рассказал фоторепортер.

Интенсивность огня очень велика

Как заметил Дубчак, военным фоторепортером ему приходилось работать до начала полномасштабного вторжения. Журналист освещал происходящее на Майдане, аннексию Крыма и войну на Востоке Украины. Однако после 24 февраля все стало гораздо опаснее, динамичнее.

В настоящее время внимание общества и международного сообщества приковано к линии фронта. Работать стало гораздо опаснее. Очень много артиллерии, ракет. Зато мало прямого огневого контакта с автоматами и пулеметами. Попадаешь в неприятные истории, после которых благодаришь Бога, что остался в живых,

– заметил он.

Военный фоторепортер призвал местных жителей осторожничать, а лучше – покинуть регион, где начинаются боевые действия. Кроме того, он обратился к коллегам-журналистам с просьбой не рисковать слишком и соблюдать элементарные правила:

передвижение желательно производить во время облачности, ведь в небе очень много российских беспилотников "Орлан";

иметь с собой запасные колеса;

всегда одевать бронежилет и каску.

Интенсивность огня очень велика. россияне становятся крейзи и стреляют абсолютно по всему, что только видят

К примеру, в Часовом Яру дважды "прилетело" на пляж, где граждане просто отдыхали. К сожалению, были раненые и погибшие. "Поэтому держитесь как можно дальше от зон, которые могут быть потенциально поражены. Соблюдайте правила безопасности максимально", – резюмировал военный фоторепортер.

Ситуация на фронте: коротко

На Славянском и Краматорском направлениях враг обстреливал из артиллерии разных типов целый ряд населенных пунктов. А вот на Донецком направлении – активные боевые действия. Главные усилия россияне сосредоточили на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Здесь противник пытается продвинуться вперед путём применения штурмовой и армейской авиации.

Авиаудары россияне нанесли возле Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестевого. Районы Бахмутского, Торецкого, Белогоровки, Краснополевки, Пивничного и Вершины обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево россияне проиграли. Продолжаются бои у Бахмута.

Возле Новоградского, Павловки и Пречистовки оккупанты били из авиации. Враг пытался наступать у Лозового – Невельского, но безуспешно. россияне проводили перегруппировку. На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из ствольной, реактивной артиллерии и танков, а также авиации.

На Южнобужском направлении враг проводит оборонную операцию – чтобы удержать занятые рубежи и нанести максимальные потери ВСУ. Целый ряд населенных пунктов россияне обстреляли из танков и разных типов артиллерии. Также оккупанты активно проводят воздушную разведку.

Слобожанское направление: противник ведет оборонительные действия, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Также россияне минируют местность.

Харьковское направление: вражеские обстрелы из артиллерии многих населённых пунктов. Авиаудары были у Верхнего Салтова и Лебяжьего. Силы противника производят воздушную разведку.

Волынское, Полесское и Северское направления – без особых изменений. Под артиллерийскими обстрелами оказались Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

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