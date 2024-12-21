Россияне давят возле Покровска и Курахово: обзор фронта от ISW

Россияне не прекращают пытаться захватить новые украинские территории и вернуть положение на утраченных ранее позициях. Наши военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Ситуация на фронте остается непростой, россияне ведут наступательные действия на нескольких участках. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также ООН, НАТО или ЕС: кто может отправить миротворческие войска в Украину: кто может отправить миротворческие войска в Украину

Ситуация в Курской области

Российские силы недавно продвинулись в пределах украинского выступления в Курской области. В частности, они недавно продвинулся на запад от Малой Локни. Российский милблогер утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Новоивановки и Дарино.

19 декабря представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что в Курской области были убиты и ранены "несколько сотен" северокорейских военнослужащих.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска ударили по Рыльску Курской области 20 декабря ракетами ATACMS.

Что происходит на Харьковщине

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях на севере Харьковской области 20 декабря. В то же время российские войска продолжают вести пехотный штурм и погодные условия не позволяют российским войскам проводить механизированные штурмы в этом районе. сильный дождь мешает обеим сторонам использовать разведывательные БпЛА.

Ситуация на Луганщине

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска. В частности, они недавно продвинулись в северное Загрызово. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг пытается обойти Двуречную.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Двуречной, Синьковки и Лимана Первого, вблизи Петропавловки, Загрызово, Лозовой, Колисинковки, Глушковки, Зеленого Гая и Копанки, Твердохлебового, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Торского и в районе Серебрянского леса.

Россия сосредоточилась в Донецкой области

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и Григорьевки и к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, однако не имели успеха.

Российские войска продолжали наступательные действия в пределах Часового Яра и его окрестностей, однако тщетно. Российские милблогеры заявили, что войска России начали наступление на Новый микрорайон с севера Другой российский милблогер заявил, что продолжаются бои за огнеупорный завод в центре Часового Яра.

Российские войска продвинулись в северном и южном Торецке. В частности, к улице Украинской в северной части Торецка и к улице Гагарина в юго-восточной части Торецка. В самом Торецке продолжались бои, а также возле Щербиновки и Леонидовки.

20 декабря российские войска продолжили наступательные действия на Покровском направлении, однако не смогли сделать подтвержденных продвижений. Бои продолжались к востоку от Покровска в районе Миролюбовки и Луча, Лысовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда и у Соленого, Нововасильевки, Новоалексеевки, Волчьего, Песчаного, Сухой Балки и Украинки.

Российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели наземные удары у самого Курахово, возле Сонцовки, Старых Тернов и в направлении Андреевки, возле Дачного и Дальнего.

Вероятно, российские силы достигли дополнительных успехов к северо-западу от Угледара. Украинская группировка войск на Хортице опровергла заявления о том, что российские войска окружили украинские силы в Успеновке, и сообщила, что украинское командование решило полностью вывести украинские войска из этого района.

Российские источники утверждали, что их войска продвинулись к Сторожевому с позиций в Благодатном и Макаровке, а также вблизи Ровнополя, Раздольного и в пределах Нового Комара.

Ситуация на Юге

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, а также контратаковали и наступали из Каменского на Лугково. Российские войска продолжали штурм у Малой Токмачки и у Новоданиловки.

Российские войска продолжали наступление на Днепровском направлении. В частности, в районе острова Казацкий.

Ситуация на фронте: смотрите карты ISW