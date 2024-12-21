Ситуація на фронті залишається непростою, росіяни ведуть наступальні дії на кількох ділянках. Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Ситуація в Курській області

Російські сили нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області. Зокрема, вони нещодавно просунулися на захід від Малої Локні. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Новоіванівки та Дарино.

19 грудня речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Курській області було вбито та поранено "кілька сотень" північнокорейських військовослужбовців.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська вдарили по Рильську Курської області 20 грудня ракетами ATACMS.

Що відбувається на Харківщині

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії на півночі Харківської області 20 грудня. Водночас російські війська продовжують вести піхотний штурм і погодні умови не дозволяють російським військам проводити механізовані штурми в цьому районі.Сильний дощ заважає обом сторонам використовувати розвідувальні БпЛА.

Ситуація на Луганщині

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська. Зокрема, вони нещодавно просунулися в північне Загризове. Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог намагається обійти Дворічну.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Дворічної, Синьківки та Лиману Першого, поблизу Петропавлівки, Загризового, Лозової, Колісинківки, Глушківки, Зеленого Гаю та Копанки, Твердохлібового, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Торського та в районі Серебрянського лісу.

Росія зосередилась на Донеччині

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та Григорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, проте не мали успіху.

Російські війська продовжували наступальні дії в межах Часового Яру та його околиць, проте марно. Російські мілблогери заявили, що війська Росії почали наступ на Новий мікрорайон з півночі Інший російський мілблогер заявив, що тривають бої за вогнетривкий завод у центрі Часового Яру.

Російські війська просунулися в північному та південному Торецьку. Зокрема, до вулиці Української в північній частині Торецька і до вулиці Гагаріна в південно-східній частині Торецька. У самому Торецьку тривали бої, а також біля Щербинівки та Леонідівки.

20 грудня російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, проте не змогли зробити підтверджених просувань. Бої тривали на схід від Покровська в районі Миролюбівки та Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда і біля Солоного, Нововасилівки, Новоолексіївки, Вовкового, Піщаного, Сухої Балки та Українки.

Російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели наземні удари біля самого Курахового, біля Сонцівки, Старих Тернів і в напрямку Андріївки, біля Дачного та Дальнього.

Ймовірно, російські сили досягли додаткових успіхів на північний захід від Вугледара. Українське угруповання військ на Хортиці спростувало заяви про те, що російські війська оточили українські сили в Успенівці, і повідомило, що українське командування вирішило повністю вивести українські війська з цього району.

Російські джерела стверджували, що їхні війська просунулися до Сторожевого з позицій у Благодатному та Макарівці, а також поблизу Рівнополя, Роздольного та в межах Нового Комара.

Ситуація на Півдні

Російські мілблогери стверджували, що українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, а також контратакували та наступали з Кам’янського на Лугкове. Російські війська продовжували штурм біля Малої Токмачки та біля Новоданилівки.

Російські війська продовжували наступ на Дніпровському напрямку. Зокрема, в районі острова Козацький.

Ситуація на фронті: дивіться карти ISW