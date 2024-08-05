Перешли ли оккупанты канал Северский Донец – Донбасс: в ВСУ однозначно ответили

В ВСУ объяснили ситуацию на одном из направлений фронта, где идут ожесточенные бои. В частности, там объяснили, пересекли ли оккупанты канал Северский Донец –Донбасс.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин сказал, что пересечения канала Северский Донец – Донбасс в окрестностях Часового Яра не было. Так же не произошло и закрепления на позициях за ним.

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Россияне штурмуют наши силы

В то же время он объяснил, что войска России малыми группами штурмуют позиции ВСУ. Таким образом они хотят попытаться пересечь канал.

Ранее аналитики Deep State писали, что российские войска штурмовыми отрядами перешли канал Северский Донец – Донбасс. В Генштабе, в свою очередь, очертили ситуацию на этом направлении.

В частности, там сообщили, что на Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток врага прорвать оборону в районах Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клищеевки и Андреевки. Более половины столкновений состоялась возле Часового Яра.