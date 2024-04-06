Офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник сказал 24 Каналу, что сейчас на фронте украинские защитники имеют проблемы не большие, чем в январе – начале февраля 2024 года. В то же время к определенным публикациям в западных СМИ следует относиться как к элементам информационной войны.

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Не проиграем ни в коем случае

Продолжается комбинированная информационная атака против Украины. Ее целью, по словам офицера ВСУ, является попытка подорвать боевой дух не только украинцев, но и союзников.

Враг стремится показать нашим партнерам, что, мол, у украинцев уже "нет оружия", что Украина может довольно быстро "захлопнуться", и тогда зачем вообще ей выделять 60 миллиардов долларов. Лучше построить очередной забор на границе с Мексикой,

– предположил офицер.

Такие тезисы, по словам Мельника, озвучиваются уже в течение полугода, и западные СМИ "обсасывают" их со всех сторон. В этом смысле не стоит забывать о том, что в США продолжаются избирательная гонка, и Украина стала заложницей этих процессов.

В то же время ситуация на фронте не является критической по дефициту боеприпасов по сравнению с январем и февралем.

Все ли на поле будет решать артиллерия? Конечно, нет. Решает простой солдат, который может применить эту артиллерию, поэтому, пока у украинцев есть боевой дух воевать, они будут воевать. Мы не проиграем ни в коем случае,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Однако если и дальше не реагировать на такие информационные атаки, а также медлить с производством собственного оружия и с мобилизационными процессами, по его мнению, будем иметь не просто огромные проблемы, как сейчас, а фатальные.

Должен включиться весь админресурс

Закон о мобилизации в течение нескольких месяцев обсуждается в Верховной Раде. Сейчас президент Украины подписал приказы, в частности, по снижению предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, а также об отмене статуса "ограниченно пригодный" для военнообязанных.

Закон о мобилизации можно было принять еще два месяца, потому что на самом деле от него не очень многое зависит. В то же время уже внедрен важный закон о снижении мобилизационного возраста. Сейчас в законе о мобилизации есть только один рычаг, который действительно поможет проводить мобилизационные мероприятия. Это перекладывание ответственности за мобилизационную подготовку и мобилизацию с ТЦК на местные органы самоуправления и военной администрации. Должен полностью включиться весь админресурс за средства местных общин,

– отметил Николай Мельник.

Он также напомнил, что мобилизация является лишь маленьким элементом подготовки солдата. В стране нужны глобальные изменения в системе учебных центров. Потому что мало мобилизовать человека, надо его подготовить, в частности морально, а для этого нужны и учебные центры, и мощная работа пропаганды.

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