Офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник сказав 24 Каналу, що зараз на фронті українські захисники мають проблеми не більші, аніж на в січні – на початку лютого 2024 року. Водночас до певних публікацій у західних ЗМІ варто ставитись як до елементів інформаційної війни.

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Не програємо у жодному разі

Триває комбінована інформаційна атака проти України. Її метою, за словами офіцера ЗСУ, є намагання підірвати бойовий дух не тільки українців, але й союзників.

Ворог прагне показати нашим партнерам, що, мовляв, в українців вже "немає зброї", що Україна може доволі швидко "зхлопнутись" і тоді навіщо взагалі їй виділяти 60 мільярдів доларів. Краще побудувати черговий паркан на кордоні з Мексикою,

– припустив він.

Такі тези, за словами Мельника, озвучуються вже впродовж пів року, і західні ЗМІ "обсмоктують" їх зі всіх боків. В цьому сенсі не варто забувати про те, що в США тривають виборчі перегони, і Україна стала "заручником" цих процесів.

Водночас ситуація на фронті не є критичною щодо дефіциту боєприпасів порівняно з січнем та лютим.

Чи все на полі буде вирішувати артилерія? Звісно, ні. Вирішує простий солдат, який може застосувати цю артилерію, тому поки в українців є бойовий дух воювати, вони будуть воювати. Ми не програємо у жодному разі,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Проте якщо й далі не реагувати на такі інформаційні атаки, а також зволікати з виготовленням власної зброї та з мобілізаційними процесами, на його думку, матимемо не просто величезні проблеми, як зараз, а фатальні.

Має включитись весь адмінресурс

Закон про мобілізацію впродовж кількох місяців обговорюється у Верховній Раді. Наразі президент України підписав накази, зокрема, щодо зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років, а також щодо скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.

Закон про мобілізацію можна було ухвалити ще два місяці, тому що насправді від нього не дуже багато що залежить. Водночас вже впроваджений важливий закон про зниження мобілізаційного віку. Зараз в законі про мобілізацію є лише один важіль, який дійсно допоможе проводити мобілізаційні заходи. Це перекладання відповідальності за мобілізаційну підготовку і мобілізацію з ТЦК на місцеві органі самоврядування і військовій адміністрації. Має повністю включитись весь адмінресурс за кошти місцевих громад,

– зазначив Микола Мельник.

Він також нагадав, що мобілізація є лише маленьким елементом підготовки солдата. В країні потрібні глобальні зміни в системі навчальних центрів. Тому що мало мобілізувати людину, треба її підготувати, зокрема морально, а для цього потрібні і навчальні центри, і потужна робота пропаганди.

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