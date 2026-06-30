Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко пояснил "24 Каналу", что в дальнейшем ситуация для россиян будет только ухудшаться из-за коллапса логистики.

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Россия теряет больше людей, чем набирает: к чему это приведет?

Российское наступление полностью провалено. По словам Карпенко, наемников используют для подавления огня или боевой разведки, отправляя группами по 20 человек, чтобы измотать украинские позиции с помощью FPV-дронов, причем они даже не понимают команд, которые им дают.

Россияне физически не успевают сбивать все, что летит. Полеты выглядят эффектно, но обходятся недешево: одно дело – полетать для ролика, другое – показать, что это возможно, и совсем другое – что-то взорвать. В Донецке и на Крыме ПВО уже нет,

– пояснил журналист.

Карпенко прогнозирует, что дальше будет хуже – из-за коллапса логистики российские войска фактически начинают голодать, не хватает бензина, из-за чего срываются запланированные мотоштурмы. Даже невыгодные с экономической точки зрения удары по гаражу с 500 литрами бензина оправданы, потому что топливо враг достать нигде не сможет – как минимум ближайшие две недели.

Россияне, попадая в 5-километровую зону, фактически теряют шансы выжить. По его словам, реальное продвижение врага на 15–20 километров отстает от карт, которые представляют руководству и систематически завышают свои успехи. Именно поэтому Путин заявляет о "захвате" Запорожья или Каховки.

Карпенко отметил, что сейчас потери россиян превышают количество пополнений, из-за чего их фронт начинает разваливаться – это и дает украинским войскам возможность контратаковать. Даже мобилизация 500 тысяч человек не даст России подготовленных штурмовиков – это позволит разве что залатать имеющиеся бреши на фронте.

"Юг сейчас разваливается. Для бойца с автоматом, оставшегося без связи и электричества в блиндаже, ничего не изменится – ему просто достанется. А следствием их пополнения станут финансовое бремя и существенные дополнительные расходы", – пояснил Карпенко.

Почему российский фронт начинает разваливаться: смотрите в видео