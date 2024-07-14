На Покровском направлении – треть от всех боев: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. В частности, треть всех боев происходит на Покровском направлении.

В Генштабе отметили, что самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где происходит более трети от всех боев. Кроме этого, захватчики активно штурмуют на Торецком направлении.

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Ситуация на направлениях фронт

Общее количество боевых столкновений составляет 66.

На Харьковском направлении враг провел три атаки. Кроме этого, он неудачно штурмовал у Волчанска и Глубокого. Зато террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам.

В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в районе Липцев, четыре авиабомбы разорвались у Волчанских Хуторов, а Волчанск получил два авиаудара шестью КАБами с направления Шебекино. Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил из вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении также отбили три вражеские атаки возле Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

На Лиманском направлении враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. возле Макеевки привлекал авиацию. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.

Не оставляют попыток российские захватчики продавить украинскую оборону на Северском направлении. Там отбили шесть атак. Еще два боестолкновения были в районах Спирного и Раздоловки.



На Краматорском направлении состоялось 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении оккупанты провели две атаки. Всего, с начала суток, их было уже 24. Почти все свои усилия враг направляет в район Новоалександровки и Прогресса. Там зафиксировано 19 боестолкновений. Также бои шли вблизи Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисичное. В районе Александрополя трижды била неуправляемыми ракетами российская авиация.

На Кураховском направлении наши воины отбили две атаки в районе Красногоровки и Парасковиевки.



На Времовском направлении противник, тоже дважды, атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Большой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отбили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь, с начала суток, наши воины отбили два вражеских штурма. В район Львова захватчики сбросили четыре авиабомбы.