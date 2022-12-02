ВСУ нейтрализовали до сотни оккупантов одной атакой и подбили вертолет: главное от Генштаба

Россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны и мирные города. Однако украинские защитники дают им достойный ответ, методично нанося огромные потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за сутки 2 декабря российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии столкновения и 4 ракетных удара по гражданским объектам в Днепре, Запорожье, Заречном Запорожской области и Константиновке Донецкой области.

Также захватчики совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям наших войск вдоль линии столкновения. Защитники подчеркнули, что угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины по-прежнему существует.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.

ситуация не имеет изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили. На Северском направлении россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасиловка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилье Сумской области.

россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасиловка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилье Сумской области. На Слобожанском направлении обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области.

обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты обороняются. Они обстреляли районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также захватчики нанесли авиаудары неподалеку от Кисловки и Новоселовского.

оккупанты обороняются. Они обстреляли районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также захватчики нанесли авиаудары неподалеку от Кисловки и Новоселовского. На Лиманском и Бахмутском направлениях россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области.



ВСУ отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Огневое поражение из артиллерии разных типов получили объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Огневое поражение из артиллерии разных типов получили объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты обороняются. Они произвели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также недалеко от Угледара зафиксировали вражеские авиаудары.

оккупанты обороняются. Они произвели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также недалеко от Угледара зафиксировали вражеские авиаудары. В Запорожском направлении россияне усиливают передовые позиции и ведут оборону. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

россияне усиливают передовые позиции и ведут оборону. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области. На Херсонском направлении оккупанты также обороняются. Они обстреляли из артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также захватчики не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах.

В населенном пункте Михайловка, на временно занятой территории Запорожской области, враг с целью обвинения Сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения "Михайловское высшее профессиональное училище",

– рассказали в Генштабе.



Украинские защитники наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Потери оккупантов

В Генштабе отметили, что захватчики продолжают нести потери. В частности, подтверждено огненное поражение района сосредоточения живой силы оккупационной армии на временно оккупированной территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Атака произошла 1 декабря. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными.

Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области сбили вражеский вертолет. В свою очередь, в Горловку на Донбасе в период с 30 ноября по 1 декабря доставили до 70 тел россиян, ликвидированных в результате боевых действий на Бахмутском направлении.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии,

2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов,

удар по взводному опорному пункту.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

5 пунктов управления,

позицию средств противовоздушной обороны врага,

2 склада боеприпасов,

9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ,

4 других важных объекта противника.

С начала полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали более 90 тысяч российских военных . Также страна-террористка терпит катастрофические потери в технике.



В Харьковской области ликвидировали до 100 захватчиков / Фото Генштаба ВСУ