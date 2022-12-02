У Генштабі ЗСУ розповіли, що за добу 2 грудня російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення та 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Запоріжжі, Зарічному Запорізької області та Костянтинівці на Донеччині.

Також загарбники здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. Захисники наголосили, що загроза ракетних ударів загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України досі існує.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявили.

ситуація не має змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявили. На Сіверському напрямку росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч і Гай Чернігівської області та Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині.

росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч і Гай Чернігівської області та Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку окупанти обороняються. Вони обстріляли райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також загарбники завдали авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського.

окупанти обороняються. Вони обстріляли райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також загарбники завдали авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського. На Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині.



ЗСУ відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

загарбники намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку окупанти обороняються. Вони здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Також неподалік Вугледара зафіксували ворожі авіаудари.

окупанти обороняються. Вони здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Також неподалік Вугледара зафіксували ворожі авіаудари. На Запорізькому напрямку росіяни посилюють передові позиції та ведуть оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Кам'янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області.

росіяни посилюють передові позиції та ведуть оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Кам'янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку окупанти також обороняються. Вони обстріляли з артилерії населені пункти, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. Також загарбники не припиняють тероризувати обстрілами цивільне населення у Херсоні та його передмістях.

У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог, з метою звинувачення Сил оборони України у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю навчального закладу "Михайлівське вище професійне училище",

– розповіли у Генштабі.



Українські захисники завдають росіянам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Втрати окупантів

У Генштабі зазначили, що загарбники продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено вогневе ураження району зосередження живої сили окупаційної армії на тимчасово окупованій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам'янське. Атака трапилася 1 грудня. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими.

Крім того, в той же день, в Куп'янському районі Харківської області збили ворожий гелікоптер. Своєю чергою, в Горлівку, що на Донеччині, в період з 30 листопада по 1 грудня доставили до 70 тіл росіян, ліквідованих внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку.

Українська авіація протягом поточної доби завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії,

2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів,

удар по взводному опорному пункту.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:

5 пунктів управління,

позицію засобів протиповітряної оборони ворога,

2 склади боєприпасів,

9 районів зосередження особового складу та ОВТ,

4 інших важливих об'єкти противника.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Також країна-терористка зазнає катастрофічних втрат у техніці.



На Харківщині ліквідували до 100 загарбників / Фото Генштабу ЗСУ