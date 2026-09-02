Россия выдумывает фальшивые успехи на фронте, а ВСУ переходят в контрнаступление: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжали наступательные операции на ряде направлений, однако на многих из них не смогли добиться подтвержденных успехов. В то же время украинские защитники проводили контратаки, а также наносили удары по военной технике и логистике оккупантов.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

На севере Сумской области российские войска продолжали наступательные операции, однако подтвержденных прорывов не достигли. Российские военные блогеры заявляли о входе оккупантов в Уланово и о продвижении вблизи Потаповки и Садков, что к северо-западу от Сум, однако эти заявления остаются без надлежащего подтверждения.

На севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука россияне также проводили наступательные операции, но не продвинулись, поскольку украинские силы наносили контратаки. В то же время российские источники сообщали о якобы укреплении позиций оккупантов между Васильевкой и Вильхуваткой, однако ISW не смог подтвердить эти утверждения.

На Купянском направлении российские войска 1 сентября проводили ограниченные наступательные операции, однако также не достигли подтвержденных успехов из-за ответных действий украинских защитников. Российские источники распространили видео, якобы демонстрирующие присутствие оккупантов в Великой Шапковке и к северу от Купянска-Вузлового, однако аналитики ISW имеют основания полагать, что эти кадры могли быть подделаны или созданы с помощью искусственного интеллекта.



Какова ситуация на Купянском направлении / Карта ISW

В направлении Боровой россияне также не продвинулись. Украинские военные контратаковали к северу от Шийковки, вблизи Ридкодуба и Нового, а также в направлении Катериновки. Некоторые российские военные блогеры даже признали, что украинские силы продвинулись и добились тактически важных успехов в этом районе.

В Донецкой области в направлении Славянска российские войска продолжали наступательные действия, но за последние два дня не смогли добиться успеха. В свою очередь, украинские силы контратаковали как к северу, так и к югу от Лимана.

Также российские войска недавно проводили инфильтрационные операции к югу от Дружковки и вблизи Доброполья. Украинские военные наносили удары по российским позициям после таких попыток проникновения. Российские военные блогеры продолжают преувеличивать масштабы продвижения оккупантов в районе Доброполья. В частности, российские источники распространяли кадры с якобы установкой флага в Новоандреевке, однако в ISW считают, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.



Украинские военные сдерживают наступление россиян в районе Дружковки / Карты ISW

В Покровском и Новопавловском направлениях российские войска 1 сентября продолжали наступательные операции, однако безрезультатно. В направлении Александровки оккупанты также осуществляли ограниченные наступательные маневры, в то время как украинские силы проводили контратаки.

На юге, в направлении Гуляйполя, российские войска не упускают возможности закрепиться, но украинские защитники продолжают срывать планы врага. Украинский Генеральный штаб также сообщил об ударе по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи временно оккупированных Пологов.

Отдельно ISW обратил внимание на заявления российского Минобороны о якобы частичном окружении Орехова. Российская сторона утверждала о захвате Новопавловки на северо-западной окраине Орехова и Червоной Криницы к северо-востоку от города.

Впрочем, аналитики отметили, что эти заявления не соответствуют доступным данным из открытых источников. Российские видео, которые должны были подтверждать эти успехи, могли быть отретушированы с помощью искусственного интеллекта, а зафиксированная на фронте активность не соответствует масштабам наступления, необходимым для захвата двух населенных пунктов.



Ситуация на юге Украины / Карта ISW

На Херсонском направлении 31 августа и 1 сентября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности.

Напомним, Путин приказал российской армии полностью захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако военное руководство считает этот срок нереалистичным и просит перенести крайний срок на 31 марта 2027 года. По словам заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, Россия вряд ли сможет выполнить какой-либо из этих планов.