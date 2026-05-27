Россияне продолжают утверждать об успехах на фронте, однако не имеют никакого подтверждения этому. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что происходит на фронте?

Российские войска 26 мая продолжили наступательные операции на севере Сумской области, пытаясь создать так называемую "буферную зону" вдоль международной границы. В Минобороны России заявили о якобы захвате Запселья и Рясного, однако украинские военные опровергли эти сообщения. В ВСУ отметили, что под контролем Украины остаются Запселье, Рясное и Мирополье.

На Харьковском направлении российские силы продолжали атаки на северо-восток от Харькова, стремясь оттеснить украинские войска от границы и приблизиться к городу на расстояние артиллерийских ударов. В то же время украинские подразделения проводили контратаки. Также бои продолжались вблизи Большого Бурлука, где оккупанты не смогли продвинуться вперед.

На направлении реки Оскол российские войска пытались продвинуться в сторону Купянска и Боровой, однако существенных успехов не достигли. Украинские военные сообщают, что оккупанты активно используют авиабомбы и диверсионно-штурмовые группы, пытаясь поразить переправы через Оскол и нарушить логистику Сил обороны.

Одним из главных направлений российского наступления остается Донецкая область. Основная цель оккупантов – полный захват области и дальнейшее продвижение в сторону Днепропетровщины. На Лиманском направлении украинские силы, вероятно, контролируют больше позиций, чем считалось ранее. По данным аналитиков, ВСУ удерживают дорогу между Лиманом и Ставками, а российские войска продолжают обстрелы позиций вблизи Заречного и на севере Лимана.

На Славянском направлении россияне пытаются разрушить украинскую логистику с помощью дронов и дистанционного минирования. В районе Константиновки оккупанты продолжают тактику малых штурмовых групп и попытки проникновения в оборону ВСУ. В то же время украинские военные отмечают, что интенсивность российских артиллерийских ударов на отдельных участках снизилась, что может свидетельствовать о недостатке ресурсов в России.

На Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях российские силы также не имеют подтвержденных продвижений. Зато украинские военные достигли локальных успехов вблизи Александровки. По сообщениям российских военных блогеров, ВСУ могли освободить Поддубное и ведут бои в Зеленом Гаю.

На южном направлении российские войска продолжают атаки в районе Гуляйполя, но без продвижения. В то же время ВСУ имеют успехи в западной части Запорожской области. По данным даже российских источников, украинские силы контролируют большую часть Плавней вблизи Орехова и продолжают контратаки.

Ситуация на разных направлениях фронта / Карты ISW

Напомним, временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что Россия возвращается к тактике на фронте, которую они использовали в 2022 году. Оккупанты сосредоточились на тактике пеших штурмов и все меньше используют технику из-за угрозы атаки дронов.