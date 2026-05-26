Украинские военные дают достойный отпор врагу, в частности благодаря дронам. Это заставило россиян изменить свою тактику, рассказал 24 Каналу временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко.

Какова тактика россиян на фронте?

В последнее время россияне все меньше применяют тяжелую технику для штурмовых действий. Все из-за доминирования дронов в воздухе. Колонны техники и даже единичный транспорт стало гораздо легче обнаружить и уничтожить. Поэтому оккупанты сосредоточились на пеших штурмах.

Враг все чаще использует тактику, которую испытал в конце 2022 года. Тогда еще наемники из ЧВК "Вагнер" шли в так называемые конвейерные "мясные" атаки. Они пытаются где-то выскребать наемников, преступников, заключенных, которых потом по одному – двух отправляют на украинские позиции в медах кил-зоны,

– отметил военный.

По словам Назаренко, это могут быть как хорошо подготовленные бойцы или соединения, так и вообще не готовые к боям военные. Хотя немногочисленному количеству бойцов легче проникнуть вглубь украинских позиций, однако нередко их уничтожают еще на подходах.

"Россияне стали заложниками того темпа давления, который они сами же выбрали. Им уже становится сложнее вербовать то количество людей, которое они ежемесячно теряют в результате работы Сил обороны. Поэтому так, в этих условиях погода и технологии очень изменили тактику", – добавил Назаренко.

Однако, как бы ни менялись действия врага, им всегда противостоят украинские бойцы. Едва ли не самую тяжелую работу выполняют именно пехотинцы, которые фактически на своих плечах держат линию обороны, не давая россиянам достичь успехов.

Важно! Поддержите сбор на антишахедные дроны для бригады НГУ "Рубеж". Помочь нашим военным можно по ссылке, номер банка – 4441 1111 2822 2308.

