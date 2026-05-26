Українські військові дають гідну відсіч ворогові, зокрема завдяки дронам. Це змусило росіян змінити свою тактику, розповів 24 Каналу тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко.

Читайте також Сили оборони зачищають Куп'янськ і Степногірськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка тактика росіян на фронті?

Останнім часом росіяни дедалі менше застосовують важку техніку для штурмових дій. Усе через домінування дронів у повітрі. Колони техніки та навіть одиничний транспорт стало набагато легше виявити та знищити. Тож окупанти зосередилися на піших штурмах.

Ворог все частіше використовує тактику, яку випробував у кінці 2022 року. Тоді ще найманці з ПВК "Вагнер" йшли у так звані конвеєрні "м'ясні" атаки. Вони намагаються десь вишкрібати найманців, злочинців, в'язнів, яких потім по одному – двох відправляють на українські позиції в медах кіл-зони,

– зазначив військовий.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За словами Назаренка, це можуть бути як добре підготовлені бійці чи з'єднання, так і взагалі не готові до боїв військові. Хоч нечисленній кількості бійців легше проникнути вглиб українських позицій, однак нерідко їх знищують ще на підходах.

Як діють окупанти на фронті: дивіться відео

"Росіяни стали заручниками того темпу тиску, який вони самі ж обрали. Їм вже стає складніше вербувати ту кількість людей, яку вони щомісяця втрачають внаслідок роботи Сил оборони. Тож так, в цих умовах погода та технології дуже змінили тактику", – додав Назаренко.

Проте, як би не змінювалися дії ворога, їм завжди протистоять українські бійці. Чи не найважчу роботу виконують саме піхотинці, які фактично на своїх плечах тримають лінію оборони, не даючи росіянам досягнути успіхів.

Важливо! Підтримайте збір на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж". Допомогти нашим військовим можна за посиланням, номер банки – 4441 1111 2822 2308.

Що зараз відбувається на лінії фронту?