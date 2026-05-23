Про це 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що росіян в місті є ще зовсім трішки – до 20 людей особового складу. Однак ворогу дійсно не вдається просунутись туди з підкріпленням.

Ситуація в Куп’янську та поблизу міста

За словами речника Угрупування об'єднаних сил, окупанти не можуть протиснутись через населений пункт Голубівка в сторону Куп'янська. Ворог зазнає занадто багато втрат там, щоб намагатись зробити це.

Тобто саме місто Куп'янськ зараз убезпечене від спроб проникнення росіян,

– наголосив він.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Водночас Трегубов зауважив, що активніші ворожі атаки фіксуються біля Куп'янськ-Вузлового. На підступах до цього міста росіяни намагаються інфільтрувати свої малі групи. На щастя, кілзона там достатньо велика і окупантам не дається реалізовувати свої плани.

Ситуація ускладнюється лише через дрони – безпілотники з обох сторін атакують логістику.

Речник Угруповання об'єднаних сил додав, що теоретично росіяни могли б створити на Куп'янщині механізовані сили, якби вони мали перевагу в дронах. Однак такий сценарій малоймовірний, тому єдине, що може робити ворог зараз – розмінювати піхоту на територію.

Тактика ворога на Куп'янщині

Раніше Трегубов повідомляв, що, крім дронів, окупанти активно застосовують КАБи та артилерію.

Водночас у "Хартії" зазначили, що росіяни намагаються використовувати густу рослинність для маскування. Однак більшість росіян українські захисники успішно виявляють і знищують або ж беруть у полон.