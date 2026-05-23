Об этом 24 Каналу рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что россиян в городе есть еще совсем немного – до 20 человек личного состава. Однако врагу действительно не удается продвинуться туда с подкреплением.

Ситуация в Купянске и вблизи города

По словам представителя Группировки объединенных сил, оккупанты не могут протиснуться через населенный пункт Голубовка в сторону Купянска. Враг несет слишком много потерь там, чтобы пытаться сделать это.

То есть сам город Купянск сейчас защищен от попыток проникновения россиян,

– подчеркнул он.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

В то же время Трегубов отметил, что активные вражеские атаки фиксируются возле Купянск-Узлового. На подступах к этому городу россияне пытаются инфильтрировать свои малые группы. К счастью, килзона там достаточно большая и оккупантам не дается реализовывать свои планы.

Ситуация осложняется только из-за дронов – беспилотники с обеих сторон атакуют логистику.

Трегубов о ситуации на Купянщине: смотрите видео

Представитель Группировки объединенных сил добавил, что теоретически россияне могли бы создать на Купянщине механизированные силы, если бы они имели преимущество в дронах. Однако такой сценарий маловероятен, поэтому единственное, что может делать враг сейчас – разменивать пехоту на территорию.

Тактика врага на Купянщине

Ранее Трегубов сообщал, что, кроме дронов, оккупанты активно применяют КАБы и артиллерию.

В то же время в "Хартии" отметили, что россияне пытаются использовать густую растительность для маскировки. Однако большинство россиян украинские защитники успешно обнаруживают и уничтожают или берут в плен.