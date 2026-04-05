Россия хочет продвинуться в Донецкой области, а ВСУ контратакуют в Харьковской области: обзор фронта от ISW
- Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, но без существенного продвижения.
- Украинские силы достигли успеха в Харьковской области и улучшили позиции на Купянском направлении, несмотря на активные атаки российских войск.
Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, в частности в Сумской области и на Востоке Украины, однако существенного продвижения не имеют. В то же время украинские силы смогли продвинуться в Харьковской области.
Большинство российских штурмов завершаются неудачей. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Какая ситуация на фронте?
Российские войска 3 – 4 апреля продолжали наступательные действия на севере Сумской области, в частности вблизи Грабовского на юго-восток от Сум, однако продвижение не зафиксировано.
На Харьковском направлении оккупанты пытались оттеснить украинские силы от границы и приблизиться к Харькову. Бои продолжались вблизи Волчанска, Липцев и других населенных пунктов. В то же время ВСУ достигли определенного успеха – зафиксировано продвижение украинских подразделений в юго-западной части Волчанска. На Купянском направлении украинские силы также смогли улучшить свои позиции. Это подтверждают геолокационные данные, которые свидетельствуют о продвижении в северной части Купянска, несмотря на активные атаки российских войск в этом районе.
На Донбассе российская армия продолжает штурмы с целью полного захвата области. Бои продолжались на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, однако без изменений линии фронта. Отдельно фиксировались попытки инфильтрации российских подразделений вблизи Константиновки, которые не дали результата.
Кроме того, украинские военные продвинулись в районе Александровки, тогда как российские атаки вблизи Покровска, Доброполья и Новопавловки не имели успеха.
Ситуация на фронте по состоянию на 5 апреля / Карты ISW
На южном направлении, в частности в Запорожской области, российские войска продолжали атаки вблизи Гуляйполя и Орехова, однако также без продвижения.
Украинские силы, в свою очередь, расширяют так называемую "килл-зону", контролируя передвижения врага на расстоянии до 20 – 30 километров от линии фронта.
В Херсонской области российские войска также проводили наступательные действия, которые не привели к изменениям на поле боя.
Как Украина сдерживает российское наступление?
ISW писал, что сейчас ситуация на фронте для Украины лучшая за последние 10 месяцев. Украинские военные достигли значительных успехов в марте 2026 года, обезвредив высокий процент российских ракет и дронов. Кроме того, потери в российской армии значительно выросли.
Известно, что оккупанты начали наступление на Лиманском направлении в середине марта. После начальной активной фазы интенсивность атак существенно снизилась. Аналитики ISW связывают это со значительными потерями и ограниченной способностью врага длительное время вести масштабные механизированные штурмы.
Российские войска пытались прорвать оборону ВСУ на Великобурлукском направлении в Харьковской области, в частности вблизи Чугуновки, однако безуспешно – украинские силы удержали позиции и нанесли противнику потери. Также оккупанты усилили активность на Южно-Слобожанском направлении – в районе Волчанска и окружающих населенных пунктов, где украинские военные продолжают отражать атаки.