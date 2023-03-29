При штурмах Бахмута у врага частичный успех, гражданские роют окопы в Крыму, – Генштаб

Россия продолжает войну против Украины. Особенно активны оккупанты на Донбассе, а именно на Бахмутском направлении.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения.

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Какая ситуация на горячих направлениях

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты: Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны Украины 29 марта отразили 48 атак врага на указанных направлениях:

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Выемки.

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовые действия города Бахмут и, к сожалению, достигли частичного успеха. В Генштабе добавили, что защитники мужественно удерживают город и отбивают многочисленные атаки противника.

Также оккупанты вели наступательные действия в районе Орехово-Василевки Донецкой области. К счастью, тщетно.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, но безуспешно.

Какая ситуация в других регионах

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не выявлена.

Однако Россия продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Россияне роют окопы во временно оккупированном Крыму

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым оккупанты продолжают строить фортификационные сооружения и окопы. К выполнению работ активно вовлекают гражданское население.

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города

В течение суток россияне нанесли по Украине 1 ракетный и 16 авиационных ударов и совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В частности, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.