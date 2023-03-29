У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.

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Яка ситуація на гарячих напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти: Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Підрозділи Сил оборони України 29 березня відбили 48 атак ворога на зазначених напрямках:

На Лиманському напрямку впродовж доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Виїмки.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут, і на жаль, мають частковий успіх. У Генштабі додали, що захисники мужньо тримають місто й відбивають численні атаки противника.

Також окупанти вели наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. На щастя, марно.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, проте успіху не мав.

Втрати ворога. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Натомість наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Яка ситуація в інших регіонах

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися. Натомість на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

Проте Росія продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Росіяни риють окопи в тимчасово окупованому Криму

В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим окупанти продовжують будувати фортифікаційні споруди та окопи. До виконання робіт активно залучають цивільне населення.

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста

Впродовж доби росіяни завдали по Україні 1 ракетний та 16 авіаційних ударів та здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.