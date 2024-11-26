Безостановочные атаки на фронте, на одном из направлений – более 50 штурмов: карта фронта 26 ноября

Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Там сообщили, где больше всего штурмовал враг за эти сутки.

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Какая ситуация на прямках фронта

На Харьковском направлении противник 5 раз без успеха штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. Оккупанты активно привлекали для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении, вражеские силы 11 раз атаковали позиции наших защитников. Российские воины пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.

На Краматорском направлении захватчики атаковали 4 раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении за минувшие сутки войска российской армии 6 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

ВСУ остановили 51 атаку врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 46 атак. Активнее всего российская армия пыталась продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 13 штурмов наших позиций в районах Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Безрезультатно 3 раза захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.